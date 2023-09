Berikut 5 Fakta Menarik Drakor The Good Bad Mother, Kisah Perjuangan Ibu Tunggal Mencari Keadilan

TRIBUN-MEDAN.com - Drama Korea The Good Bad Mother merupakan drama yang mengisahkan perjuangan seorang ibu tunggal untuk mencari keadilan.

The Good Bad Mother yang digarap oleh sutradara Sim Na Yeon dan ditulis oleh Bae Se Young ini tayagg pada 26 April 2023.

The Good Bad Mother dibintangi oleh aktor ternama Lee Do Hyun dan Ra Mi Ran.

Dengan total 14 episode, drama ini bergenre komedi, dan kehidupan sehari-hari.

Berikut deretan fakta menarik drakor The Good Bad Mother:

1. Cerita yang Menarik

"The Good Bad Mother" adalah sebuah drama Korea terbaru dengan genre komedi dan slice of life yang menceritakan kisah seorang ibu tunggal bernama Young Soon yang harus menghidupi anak laki-lakinya sendirian.

Young Soon selalu berusaha keras untuk memberikan kehidupan yang nyaman bagi putranya, tetapi suatu saat dia menyadari bahwa dia telah menjadi ibu yang terlalu dominan dan mengatur kehidupan anaknya.

Dalam perjalanannya, Kang Ho, anaknya yang diperankan oleh Lee Do Hyun, tumbuh menjadi jaksa terkenal yang memiliki kepribadian dingin dan kaku. Namun, suatu kecelakaan membuat Kang Ho kehilangan ingatannya dan menjadi seperti anak kecil berusia 7 tahun.

Akibatnya, ia kembali ke kampung halamannya dan hidup bersama ibunya, berusaha mencari kebahagiaan sekali lagi.

Kang Ho juga akan bertemu dengan teman masa kecilnya, Mi Joo, yang diperankan oleh Ahn Eun Jin.

2. Sutradara dan Penulis Naskah

Drama ini akan disutradarai oleh Shim Na Yeon, yang sebelumnya telah sukses mengarahkan beberapa drama populer seperti "School of Hip Hop," "At Eighteen," "Beyond Evil," dan "The Price of Confession."

Naskah untuk "The Good Bad Mother" akan ditulis oleh Bae Se Young, yang sebelumnya telah menulis naskah untuk beberapa film dari berbagai genre. Ini akan menjadi pengalaman perdana Bae Se Young dalam menulis naskah drama.