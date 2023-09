Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris Pekan Ini 16-19 September 2023, Liverpool, MU, MC Main Sabtu

TRIBUN-MEDAN.com -Kompetisi Liga Inggris akan kembali bergulir usai jeda international pada Matchday ke-5 yang berlangsung 16-19 September 2023.

Jadwal siaran langsung Liga Inggris pekan ke-5 sebagian laga tayang via SCTV dan TV Online Vidio.com.

Pekan ini ada laga West Ham vs Manchester City dan Manchester United vs Brighton. Namun dua laga ini tak disiarkan SCTV tapi via live streaming.

Manchester United mengusu misi bangkit melawan Brighton pekan depan.

Setan merah yang dalam performa buruk sedang dalam sorotan usai alami kekalahan menyakitkan 3-1 lawan Arsenal.

Misi bangkit dari untuk menaikkan posisi mereka di klasemen berpeluang pekan ini.

Manchester United akan bertanding di markasnya Old Trafford.

Oleh sebab itu di laga lawan Brighton, setan merah wajib meraih 3 poin demi naik ke papan atas klasemen Liga Inggris.

Di sisi lain, Manchester City diprediksi tak akan menemui lawan sulit ketika bertamu ke markas West Ham.

Dalam laga kali ini, anak asuh Pep Guardiola tentu sangat diunggulkan untuk meraih 3 poin.

Sejauh ini Man City masih menunjukkan konsistensinya di papan atas Liga Inggris dengan menyapu bersih laga dengan 3 poin.

Walhasil bukan hal sulit, kali ini bagi Pep Guardiola untuk dapatkan 3 poin di kandang West Ham.

Kondisi Terkini Pemain Man United vs Brighton

Kondisi terkini pemain Manchester United jelang lawan Brighton di lanjutan Liga Inggris yang berlangsung akhir pekan ini kebanyakan masuk ruang perawatan.