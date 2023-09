LINK Live Streaming West Ham Vs Man City Liga Inggris, Pep Beberkan Update 3 Pemain yang Absen

AFP via Europe1.fr

TRIBUN-MEDAN.com - Manchester City dijadwalkan melawan West Ham United di Liga Inggris 2023-2024 yang berlangsung Sabtu (16/9/2023).

Laga West Ham vs Man City dihelat di Stadion Olimpiade London, kick off pukul 21.00 WIB tayang via live streaming TV Online.

Pep Guardiola tidak berbekal pemain komplet dalam laga West Ham United vs Manchester City.

Pasalnya lebih dari tiga pemain Manchester City harus absen dalam lawatan ke markas West Ham United pada pekan ke-5 Liga Inggris 2023/2024.

Pemain The Citizens yang harus melewatkan pertandingan ialah Mateo Kovacic, John Stones hingga Jack Grealish.

Untuk Mateo Kovacic diprediksi mengalami cedera sebelum jeda internasional pada 6-12 September 2023 lalu.

Pasalnya rekrutan terbaru dari Chelsea itu telah memainkan empat pertandingan bersama Man City di Liga Inggris.

Namun, saat menjalani panggilan Timnas Kroasia dalam Kualifikasi Euro 2024, Mateo Kovacic hanya mengisi bangku cadangan.

Gelandang berusia 29 tahun itu tidak diturunkan dalam dua laga Timnas Kroasia.

Mendengar pemainnya absen, Pep Guardiola membeberkan kondisi cedera Mateo Kovacic yang tidak begitu fatal.

"Itu adalah masalah otot, dan bukan masalah besar, tapi dia akan absen besok," ujar Pep Guardola dalam konfrensi pers seperti dilansir melalui laman Mancity.com.

Adapun untuk John Stones serta Jack Grealish memang bukan hal baru jika dibekap cedera.

John Stones belum memainkan pertandingan sama sekali untuk Liga Inggris musim ini.