Update Harga Pangan di Medan, Hari Ini Cabai Rawit, Cabai Merah dan Bawang Merah Turun

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Mayoritas harga pangan di Kota Medan terpantau anjlok, Minggu (17/9/2023).

Adapun komoditas pangan yang mengalami penurunan harga diantaranya bawang merah, cabai merah, cabai rawit hijau, hingga ayam potong

Pantauan Tribun Medan di pasar tradisional Kampung Lalang Medan, saat ini harga cabai rawit hijau dibandrol Rp 28 ribu hingga Rp 32 ribu per kilogram.

Baca juga: Harga Bahan Pangan di Pasar Kampung Lalang Medan Turun, Cabai Merah Rp 36 Ribu per Kg

Harga tersebut mengalami penurunan dari harga sebelumnya yaitu Rp 36 ribu per kilogram.

Begitu juga dengan komoditas cabai merah yang saat ini berada diposisi Rp 32 ribu per kilogram, turun sebesar Rp 4 ribu dari harga sebelumnya yaitu Rp 36 ribu per kilogram.

"Cabai rawit ada yang Rp 8 ribu ada Rp 7 ribu yang Rp 6 ribu pun ada seperempat, murah-murahnya ini, cabai merah pun sama harganya, tapi ada juga yang Rp 5 seperempat," kata Rapindo, pedagang cabai di Pasar Kampung Lalang Medan, Minggu (17/9/2023).

Untuk bawang merah, sambung Rapindo, masih sama seperti harga sebelumnya yaitu Rp 20 ribu per kilogram.

Baca juga: Cabai Rawit dan Cabai Merah Sentuh Rp 50 Ribu per Kg, Harga Sejumlah Komoditas Naik di Medan

"Bawang ini sama seperti kemarin, masih Rp 20 ribu per kilogram harganya, Rp 5 ribu seperempat," terang Rapindo.

Namun, untuk harga komoditas tomat masih melambung yakni Rp 12 ribu per kilogram, naik sebesar Rp 4 ribu.

Sementara itu, untuk daging ayam potong juga turun diangka Rp 26 ribu hingga Rp 28 ribu per kilogram.

Kemudian, untuk beras dengan kualitas premium dibandrol Rp 135 ribu hingga Rp 140 ribu per kilogram, gula pasir Rp 14.500 per kilogram dan minyak goreng curah Rp 13.500 per kilogram

Berikut update harga pangan di Pasar di Kota Medan

1. Bawang merah Rp 12.000- Rp 20.000 per kg

2. Bawang putih Rp 32.000 per kg

3. Cabai merah Rp 32.000 per kg

4. Cabai rawit Rp 32.000 per kg

5. Ayam potong Rp 28.000 per kg.

6. Tomat Rp 12.000 per kg

7.Minyak Goreng Curah Rp 13.500 per Kg

8. Gula pasir Rp 14.000 - Rp 14.500 per kilogram.

10. Beras Premium Rp 14.500 per kilogram

(cr10/tribun-medan.com)