Harga Komoditas Pangan Mulai Merangkak Naik di Awal Pekan, Simak Rinciannya

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Sejumlah harga komoditas pangan di Kota Medan mulai merangkak naik, Senin (18/9/2023).

Adapun harga komoditas pangan yang mengalami lonjakan diantaranya, cabai merah, bawang merah, cabai rawit merah, cabang rawit hijau, ayam potong dan tomat.

Berdasarkan pantauan Tribun Medan di pasar tradisional Pasar Melati Medan, harga komoditas cabai merah dibandrol Rp 44 ribu per kilogram.

Harga tersebut naik dari harga sebelumnya yakni Rp 40 ribu per kilogram.

Serupa, harga cabai rawit hijau juga terpantau naik yakni menjadi Rp 48 ribu per kilogram, sedangkan cabai rawit merah atau cabai caplak dibandrol Rp 60 ribu per kilogram.

"Cabai merah Rp 11 ribu seperempat, cabai caplak Rp 15 ribu seperempat atau Rp 6 ribu seons, cabai rawit Rp 12 ribu ada yang Rp 14 ribu seperempat," kata Desy, pedagang sayuran di Pasar Melati Medan, Senin (18/9/2023)

Kemudian, harga komoditas bawang merah juga terpantau mulai menunjukkan tren kenaikan harga yakni dari harga sebelumnya Rp 20 ribu per kilogram, kini naik menjadi Rp 28 ribu per kilogram.

Sedangkan komoditas tomat dipatok Rp 13 ribu per kilogram, wartel Rp 15 ribu per kilogram dan kentang Rp 15 ribu per kilogram.

Sementara itu, harga ayam potong naik sebesar Rp 2 ribu dari harga sebelumya Rp 28 ribu per kilogram menjadi Rp 30 ribu per kilogram.

Sedangkan untuk harga beras premium dibandrol Rp 13 ribu hingga Rp 14.500 per kilogram, medium Rp 11.500 hingga Rp 13 ribu ribu per kilogram, gula pasir Rp 14 ribu per kilogram dan minyak goreng curah Rp 13.500

Berikut update harga pangan di Pasar Melati Medan, Senin (18/9/2023)

1. Bawang merah Rp 12.000- Rp 20.000 per kg

2. Bawang putih Rp 32.000 per kg

3. Cabai merah Rp 32.000 per kg

4. Cabai rawit Rp 32.000 per kg

5. Ayam potong Rp 28.000 per kg.

6. Tomat Rp 12.000 per kg

7.Minyak Goreng Curah Rp 13.500 per Kg

8. Gula pasir Rp 14.000 - Rp 14.500 per kilogram.

10. Beras Premium Rp 14.500 per kilogram

