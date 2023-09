JADWAL Tayang Liga Champions 2023-24 Pekan Perdana, Bayern Vs Man United, AC Milan Vs Newcastle

TRIBUN-MEDAN.com - Jadwal Liga Champions 2023-2024 pekan perdana akan tersaji duel sengit di mana Manchester United akan langsung bertemu dengan Bayern Muenchen dan AC Milan akan bereuni dengan mantan pemainnya.

Liga Champions 2023-2024 akan resmi bergulir pada pekan ini.

Sebagai menu pembuka, Liga Champions akan langsung menyajikan pertandingan antara AC Milan dan Newcastle United.

Pertemuan kedua tim akan sangat menarik mengingat AC Milan langsung bereuni dengan mantan gelandang andalan mereka, Sandro Tonali.

AC Milan pun siap untuk menjadikan Newcastle United sebagai pelampiasan setelah kalah telak 1-5 dari Inter Milan dalam ajang Liga Italia.

Dalam pertandingan kali ini, I Rossoneri akan menjadi tuan rumah dengan menjamu The Magpies di Stadion San Siro pada Selasa (19/9/2023) waktu setempat atau pukul 23.45 WIB.

Setelah pertandingan AC Milan vs Newcastle United berakhir, laga-laga seru akan berlangsung.

Salah satunya adalah pertemuan antara Paris Saint-Germain dan Borussia Dortmund di Stadion Parc des Princes pada Selasa (19/9/2023) waktu setempat atau Rabu pukul 02.00 WIB.

Selain itu, ada juga pertandingan Lazio vs Atletico Madrid, Manchester City vs Crvena Zvezda, dan Barcelona vs Royal Antwerp.

Seluruh laga tersebut digelar pada waktu yang sama.

Pada hari berikutnya, rival abadi Barcelona, Real Madrid, akan menjamu tim underdog asal Jerman, Union Berlin.

Real Madrid akan menyambut Union Berlin di Stadion Santiago Bernabeu pada Rabu (20/9/2023) waktu setempat atau pukul 23.45 WIB.

Dari sekian banyak pertandingan yang digelar, mungkin pertemuan antara Bayern Muenchen dan Manchester Unitedakan menjadi laga yang paling dinanti.

Bayern Muenchen akan bertindak sebagai tuan rumah dalam laga tersebut dengan menjamu Manchester United di Stadion Allianz Arena pada Rabu (20/9/2023) waktu setempat atau Kamis pukul 02.00 WIB.