Irigasi Kurang Baik, Tahun Ini Banjir Paling Parah di Kisaran 

BANJIR KISARAN - Situasi Jalan Bhakti Kisaran mulai digenangi air banjir. Masyarakat mengeluh tidak bisa jualan karena banjir semakin tinggi.

TRIBUN-MEDAN.com, KISARAN - Kabupaten Asahan diguyur hujan deras sejak malam hingga siang, Kamis (27/11/2025) yang mengakibatkan sejumlah wilayah tergenang air banjir.

Di Jalan Bakti, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, masyarakat mengaku air sudah setinggi pinggang orang dewasa. Bahkan, air sudah mulai masuk ke rumah warga.

Riza Tanjung, salah seorang warga mengaku air mulai naik sekitar pada pukul 10.00 wib pagi kemarin. Menurutnya, banjir diakibatkan kurang baiknya irigasi sehingga air tak memiliki jalan untuk mengalir.

"Jam 10 tadi mulai naik air. Karena tidak ada jalan air makanya banjir," ujar salah seorang warga, Riza Tanjung.

Lanjutnya, di kediamannya memang kerap banjir apabila hujan deras terjadi. Namun, kali ini merupakan banjir yang terparah.

"Banyak parit yang tertutup dan mungkin tersumbat. Jadi air nggak bisa maksimal jalannya. Karena parit nggak cukup menampung, meluaplah airnya," ujar Riza.