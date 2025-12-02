Berita Asahan Terkini
Tampang Pria Perusak Altar Sembahyang Kelenteng di Kisaran, Motifnya Minta Uang
Penulis: Alif Al Qadri Harahap | Editor: Randy P.F Hutagaol
TRIBUN-MEDAN.COM, KISARAN - Tampang Hadi Noor (42) warga Jalan Setia Budi, Selawan, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan pelaku pengerusakan altar sembahyang di Kelenteng Hok Hien Tien.
Pelaku ditahan oleh polisi dari kediamannya setelah menghancurkan meja altar serta kaca di tempat sembahyang sehingga hancur lebur.
Berdasarkan keterangan polisi, motif pelaku melakukan hal tersebut karena tidak diberikan uang saat meminta kepada para pengunjung kelenteng.
Kasat Reskrim Polres Asahan, AKP Imanuel P Simamora menerangkan, saat diamankan, tersangka Hadi Noor juga kedapatan positif mengkonsumsi narkoba.
"Kami mendapat laporan masyarakat terkait adanya pengerusakan ditempat ibadah di klenteng. Sehingga kami melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa pelaku pengerusakan tersebut," ujar Kasat Reskrim Polres Asahan, AKP Imanuel P Simamora, Selasa (2/12/2025).
Lanjutnya, ditemui adanya rekaman cctv sehingga petugas langsung mengidentifikasi wajah dan langsung membekuk pelaku.
"Unit IV langsung bergerak dan mengamankan pelaku. Dibawa dan diamankan, untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut," katanya.
Kata kasat, tersangka melakukan pengerusakan tersebut bukanlah baru pertama kali, melainkan sudah berulang.
"Pada tanggal 9 November, tersangka sudah pernah melakukan pengerusakan. Ternyata, setelah didalami, perbuatannya itu karena dia pernah datang ke lokasi untuk meminta uang, memeras jemaat di situ," jelasnya.
Karena tidak diberikan, pelaku langsung marah-marah dan melakukan pengerusakan terhadap rumah ibadah tersebut.
"Dengan cara itu, mungkin dia merasa para pengunjung akan memberikan," ungkapnya.
Namun, setelah diamankan, diketahui, tersangka Hadi Noor ternyata dibawah pengaruh narkoba dan saat dilakukan tes urine, positif menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.
(cr2/tribun-medan.com)
