Berita Asahan Terkini

Tampang Pria Perusak Altar Sembahyang Kelenteng di Kisaran, Motifnya Minta Uang

Pelaku ditahan oleh polisi dari kediamannya setelah menghancurkan meja altar serta kaca di tempat sembahyang sehingga hancur lebur.

Penulis: Alif Al Qadri Harahap | Editor: Randy P.F Hutagaol
zoom-inlihat foto Tampang Pria Perusak Altar Sembahyang Kelenteng di Kisaran, Motifnya Minta Uang
TRIBUN MEDAN/Alif Al Qadri Harahap
PERUSAKAN KELENTENG Tampang Hadi Noor (42) warga Jalan Setia Budi, Selawan, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan pelaku perusakan sebuah kelenteng di Kisaran, Polisi sebut motifnya karena uang, Selasa (2/12/2025). 

TRIBUN-MEDAN.COM, KISARAN - Tampang Hadi Noor (42) warga Jalan Setia Budi, Selawan, Kisaran Timur, Kabupaten Asahan pelaku pengerusakan altar sembahyang di Kelenteng Hok Hien Tien.

Pelaku ditahan oleh polisi dari kediamannya setelah menghancurkan meja altar serta kaca di tempat sembahyang sehingga hancur lebur.

Berdasarkan keterangan polisi, motif pelaku melakukan hal tersebut karena tidak diberikan uang saat meminta kepada para pengunjung kelenteng.

Kasat Reskrim Polres Asahan, AKP Imanuel P Simamora menerangkan, saat diamankan, tersangka Hadi Noor juga kedapatan positif mengkonsumsi narkoba.

"Kami mendapat laporan masyarakat terkait adanya pengerusakan ditempat ibadah di klenteng. Sehingga kami melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa pelaku pengerusakan tersebut," ujar Kasat Reskrim Polres Asahan, AKP Imanuel P Simamora, Selasa (2/12/2025).

Lanjutnya, ditemui adanya rekaman cctv sehingga petugas langsung mengidentifikasi wajah dan langsung membekuk pelaku.

"Unit IV langsung bergerak dan mengamankan pelaku. Dibawa dan diamankan, untuk dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut," katanya.

Kata kasat, tersangka melakukan pengerusakan tersebut bukanlah baru pertama kali, melainkan sudah berulang.

"Pada tanggal 9 November, tersangka sudah pernah melakukan pengerusakan. Ternyata, setelah didalami, perbuatannya itu karena dia pernah datang ke lokasi untuk meminta uang, memeras jemaat di situ," jelasnya.

Karena tidak diberikan, pelaku langsung marah-marah dan melakukan pengerusakan terhadap rumah ibadah tersebut.

"Dengan cara itu, mungkin dia merasa para pengunjung akan memberikan," ungkapnya.

Namun, setelah diamankan, diketahui, tersangka Hadi Noor ternyata dibawah pengaruh narkoba dan saat dilakukan tes urine, positif menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.

(cr2/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Tags
berita Asahan terkini
Kasat Reskrim Polres Asahan
Kelenteng Hok Hien Tien
Rekomendasi untuk Anda
Berita Terkait: #Berita Asahan Terkini
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan