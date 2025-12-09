Asahan Terkini

Diduga Jadi Penyebab Antrean di SPBU Asahan, Penyuling BBM Diamankan Polisi

Polsek Kota Kisaran akhirnya mengamankan tiga orang diduga penyuling bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

|
Penulis: Alif Al Qadri Harahap | Editor: Randy P.F Hutagaol
zoom-inlihat foto Diduga Jadi Penyebab Antrean di SPBU Asahan, Penyuling BBM Diamankan Polisi
TRIBUN MEDAN/ISTIMEWA
Kanit Reskrim Polsek Kota Kisaran, IPDA Kameda S mengamankan tiga orang pria yang melakukan penyulingan BBM bersubsidi jenis Pertalite. 

TRIBUN-MEDAN.com, KISARAN - Polsek Kota Kisaran akhirnya mengamankan tiga orang diduga penyuling bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Sei Renggas, Kisaran Barat, Kabupaten Asahan.

DA (41) warga tinggi raja, AS (40) warga Jalan Diponegoro Kisaran, dan RF (16) warga Taman Sari, Pulau Bandring diamankan bersama barang bukti BBM Pertalite beserta jerigen.

Ketiganya diamankan setelah petugas melakukan patroli menyikapi panjangnya antrian pembelian BBM di sekitar stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Dalam patroli tersebut, petugas menemukan beberapa pengendara motor yang melakukan pengisian berulang-ulang sehingga muncul kecurigaan.

"Dari dalam tangki motor itu dipindah ke jerigen untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Kami dapati dan kami amankan," ujar Kapolsek Kota Kisaran, IPTU Syamsul Bahri, Selasa (9/12/2025).

Katanya, dari tiga pelaku, diamankan 60 liter bahan bakar minyak jenis pertalite yang sudah dipindah ke dalam jerigen.

"Ketiganya kami bawa ke Polsek untuk diperiksa dan di proses secara hukum yang lebih lanjut," terangnya.

Ia menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan penyalahgunaan maupun penyimpangan terhadap BBM bersubsidi.

"BBM diperuntukan untuk masyarakat yang membutuhkan. Setiap bentuk penimbunan, penyulingan, atau penjualan kembali dengan. Harga yang tidak semestinya merupakan tindakan yang merugikan," jelasnya.

Ia meminta kepada masyarakat agar melaporkan apabila menemukan adanya penyulingan ataupun penimbunan minyak BBM.

(cr2/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di FacebookInstagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan 

 

Sumber: Tribun Medan
Tags
Asahan
antrean BBM
Penyulingan BBM
Rekomendasi untuk Anda
Berita Terkait: #Asahan Terkini
Video Pilihan
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Suara Bergetar & Tangan Diborgol, Resbob Kembali Minta Maaf ke Warga Sunda: Saya Ingin Berdamai
Ikuti kami di

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan