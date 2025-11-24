Tertangkap CCTV, Warga Binjai Resah Pencuri Ternak Marak Bawa Sajam 

Kantor Polres Binjai yang berada di Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, Sumatera Utara.

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Warga Kelurahan Bandar Senembah, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Sumatera Utara, kian resah akibat maraknya aksi pencurian dalam beberapa pekan terakhir.

Tak hanya enyasar rumah warga, aksi kejahatan juga terjadi hingga menyasar hewan ternak milik warga.

Teranyar, aksi pencurian terekam CCTV di sebuah ternak ayam dan domba yang berada di Jalan Rukam, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai. Dalam rekaman tersebut, pelaku tampak santai bermaksud menggasak ternak ayam bahkan sambil membawa celurit.

Tak hanya itu, pada Sabtu (22/11/2025) sekitar pukul 02.38 WIB dini hari, maling juga terlihat masuk ke kandang domba sambil menutup wajah dengan bajunya.

Reksi (25) yang merupakan peternak domba itu mengatakan, aksi pencurian sudah sering terjadi. Sudah banyak ternak warga yang hilang. Namun hingga kini, belum ada pelaku yang ditangkap.

"Kemarin malam, domba kami nyaris mau dicuri juga. Namun malingnya sempat melarikan diri karena sempat ketahuan, terekam jelas di CCTV," ujar Reksi, Senin (24/11/2025).

Baca juga: Tangkap Maling Mobil Boks dan Penadah, Polisi Sempat Dilempari Batu

Lanjut Reksi, warga mendesak aparat kepolisian, khususnya Polres Binjai dan Polsek Binjai Barat untuk segera memperketat patroli dan segera menangkap para pelaku yang masih berkeliaran dan diduga masih di wilayah tersebut.

"Semoga pihak kepolisian bisa membantu kami menjerat pelaku pencurian, karena aksi para pencuri ini bukan hanya merugikan tapi juga mengancam nyawa kami," kata Reksi.

Bahkan beberapa waktu yang lalu, pencuri hewan ternak ayam sempat membegal anggota jaga malam karena ketahuan saat menjalankan aksinya.

"Kemarin, sempat ketahuan sama yang jaga malam, namun malingnya mengeluarkan celurit dan sempat menyabet tangan penjaga malam dan mengambil HP-nya kemudian kabur," ujarnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Binjai, AKP Hizkia Siagian mengatakan, terkait aksi maling tersebut akan segera ditindaklanjuti. "Terimakasih infonya, akan saya atensi," ujar Hizkia.