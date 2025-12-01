BBM langka di Binjai, Warga Rela Antre di SPBU sejak Subuh

BBM - Suasana masyarakat mengantre bahan bakar minyak di SPBU 14.207.169 Jalan T Amir Hamzah, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Sumatera Utara, Senin (1/12/2025).

TRIBUN-MEDAN.com, BINJAI - Sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Binjai, Sumatra Utara, kekosongan Bahan Bakar Minyak (BBM). Akibatnya, masyarakat rela mengantre panjang sejak Subuh.

Seperti antrean yang terjadi di SPBU 14.207.169 Jalan T Amir Hamzah, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai

Amatan wartawan di lokasi, pada pukul 09.00 WIB, tampak pengendara khususnya sepeda motor, telah memarkirkan kendaraannya menunggu BBM tiba di SPBU.

"Kami dari siap Subuh sudah mengantre di SPBU ini, dan sampai saat ini belum tau sampai jam berapa masuknya," kata Yusnita Purba, warga Jalan T Amir Hamzah, Kelurahan Jati Utomo, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Senin (1/12/2025).

Lanjut Yusnita, ia merasa kebingungan. Pasalnya sepeda motor yang sering dipakainya untuk keperluan sehari-hari, BBMnya sudah menipis.

"Saya bingung karena BBM sepeda motor udah menipis, mau nggak mau mengantre. Sulitnya mendapatkan BBM ini sudah sejak tiga hari yang lalu," sambungnya.

Bahkan Yusnita menjelaskan, ia sudah mencari BBM di semua SPBU yang ada di Kota Binjai. Namun hasilnya tetap sama.

"Ke mana-mana saya sudah mencari BBM, tapi sama juga. Abang saya ke SPBU Tanah Tinggi, nggak ada juga BBM-nya," ucap Yusnita.

Sedangkan pada, Minggu (30/11/2025) malam, Yusnita menambahkan, antrean masyarakat yang hendak mengisi BBM mencapai dua kilometer.

"Tadi malam saya ngantre di SPBU dekat RSU Bidadari sepanjang dua kilometer, tapi nggak dapat juga BBM-nya," ujar Yusnita.

Ia pun berharap agar persoalan kelangkaan BBM ini secepatnya teratasi oleh pemerintah.