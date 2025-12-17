Jelang Nataru, Imigrasi Medan Tetap Siaga Awasi Perbatasan 

TRIBUN-MEDAN.com - MEDAN - 16 Desember 2025 – Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan memperkuat pengawasan keimigrasian sebagai langkah antisipatif terhadap meningkatnya mobilitas masyarakat dan warga negara asing (WNA). Penguatan pengawasan ini dilakukan guna memastikan keamanan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas orang selama

periode libur akhir tahun.



Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan menyampaikan bahwa momen Nataru identik dengan

lonjakan aktivitas perjalanan, baik domestik maupun internasional. Oleh karena itu, Imigrasi Medan

meningkatkan kesiapsiagaan di seluruh titik layanan, khususnya di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)

Bandara Internasional Kualanamu. “Penguatan pengawasan dilakukan melalui peningkatan patroli

keimigrasian, optimalisasi pemeriksaan dokumen perjalanan, serta koordinasi intensif dengan instansi

terkait seperti TNI, Polri, Bea Cukai, dan pengelola bandara,” ujarnya.



Berdasarkan data pergerakan penumpang, Bandara Internasional Kualanamu pada masa libur Natal

dan Tahun Baru 2023/2024 mencatat sebanyak 422.469 perlintasan penumpang. Angka tersebut

kemudian mengalami peningkatan pada periode Nataru 2024/2025 dengan total 468.967 perlintasan

penumpang, atau naik sekitar 11,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tren peningkatan ini

menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat setiap memasuki libur akhir tahun.



Melihat kecenderungan tersebut, Imigrasi Medan memproyeksikan bahwa perlintasan orang pada

Nataru tahun ini berpotensi kembali mengalami lonjakan signifikan, seiring dengan meningkatnya

aktivitas perjalanan, pemulihan sektor pariwisata, serta bertambahnya frekuensi penerbangan

domestik dan internasional melalui Bandara Kualanamu.



Selain pengawasan di pintu masuk dan keluar wilayah Indonesia, Imigrasi Medan juga mengintensifkan

pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan WNA di wilayah kerja. Langkah ini dilakukan melalui

operasi keimigrasian dan pemantauan administratif untuk mencegah pelanggaran izin tinggal,

penyalahgunaan visa, serta potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum.



Sebagai bentuk penguatan sinergi lintas sektor, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan juga akan

melaksanakan kegiatan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang dilaksanakan di Kota Medan

dan dijadwalkan berlangsung pada Kamis (18/12). Kegiatan ini melibatkan unsur instansi terkait guna

meningkatkan koordinasi, pertukaran informasi, serta deteksi dini terhadap potensi pelanggaran

keimigrasian menjelang libur Nataru.



Imigrasi Medan juga mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan

keberadaan WNA yang diduga melakukan pelanggaran keimigrasian melalui kanal pengaduan resmi.

Partisipasi publik dinilai penting dalam mendukung pengawasan keimigrasian yang efektif.



Dengan penguatan pengawasan, pelaksanaan TIMPORA, serta sinergi lintas sektor, Kantor Imigrasi

Kelas I Khusus TPI Medan berkomitmen menjaga stabilitas keamanan serta memberikan pelayanan

terbaik kepada masyarakat menjelang dan selama perayaan Natal dan Tahun Baru.(*)