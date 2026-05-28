Harga Emas Antam 28 Mei 2026 di Hari Kedua Idul Adha Kembali Anjlok

ANJLOK LAGI- Memasuki hari kedua Idul Adha 1447 Hijriah, harga emas Antam di Butik Antam 28 Mei 2026 anjlok lagi.

TRIBUN-MEDAN.COM,- Memasuki hari kedua Idul Adha 1447 Hijriah, harga emas produk PT Aneka Tambang (Antam) mengalami penurunan harga.

Hari ini, harga emas Antam anjlok sekitar Rp 31.000 per gram.

Di hari sebelumnya, harga emas Antam sudah sempat anjlok.

Itu artinya, dalam dua hari berturut-turut, harga emas Antam terkoreksi cukup dalam.

Baca juga: H-1 Idul Adha, Harga Emas Antam 26 Mei 2026 Kembali Tersungkur

ANJLOK LAGI- Harga emas Antam 13 Mei 2026 anjlok lagi sekitar Rp 20.000 per gram. (Pinterest)

Di saat harga emas Antam jatuh, beberapa masyarakat biasanya melakukan pembelian.

Namun, ada juga yang diperkirakan akan menjual emas miliknya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Sejalan dengan penurunan harga emas Antam ini, harga buyback emas Antam biasanya juga ikut menyesuaikan.

Bagi Anda yang ingin membeli emas Antam disarankan untuk pergi ke Butik Antam Medan yang ada di Mandiri Building, No.16D Lt 1, Jalan Imam Bonjol Unit 101, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.

Baca juga: Mendekati Idul Adha, Harga Emas Antam 25 Mei 2026 Tembus Rp 2,8 Juta

Daftar Harga Emas Antam di Butik Antam

Harga emas batangan 0,5 gram: Rp 1,427,000



Harga emas batangan 1 gram: Rp 2,754,000

Harga emas batangan 2 gram: Rp 5,448,000



Harga emas batangan 3 gram: Rp 8,147,000



Baca juga: Harga Emas Antam 23 Mei 2026 Jeblok Lagi, Kini Turun Rp 15.000 Per Gram

Harga emas batangan 5 gram: Rp 13,545,000



Harga emas batangan 10 gram: Rp 27,035,000



Harga emas batangan 25 gram: Rp 67,462,000

Harga emas batangan 50 gram: Rp 134,845,000

Baca juga: Harga Emas Antam 22 Mei 2026 Kembali Anjlok, Kini Turun Rp 12.000 Per Gram

Harga emas batangan 100 gram: Rp 269,612,000



Harga emas batangan 250 gram: Rp 673,765,000



Harga emas batangan 500 gram: Rp 1,347,320,000



Harga emas batangan 1000 gram: Rp 2,694,600,000

Baca juga: Harga Emas Antam 21 Mei 2026 Bersinar Terang Lagi, Naik Rp 35.000 Per Gram

Untuk harga buyback emas Antam di level Rp 2,557,000 per gram.(ray/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan