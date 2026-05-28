Harga Emas Antam 28 Mei 2026 di Hari Kedua Idul Adha Kembali Anjlok
Penulis: Array A Argus | Editor: Array A Argus
TRIBUN-MEDAN.COM,- Memasuki hari kedua Idul Adha 1447 Hijriah, harga emas produk PT Aneka Tambang (Antam) mengalami penurunan harga.
Hari ini, harga emas Antam anjlok sekitar Rp 31.000 per gram.
Di hari sebelumnya, harga emas Antam sudah sempat anjlok.
Itu artinya, dalam dua hari berturut-turut, harga emas Antam terkoreksi cukup dalam.
Di saat harga emas Antam jatuh, beberapa masyarakat biasanya melakukan pembelian.
Namun, ada juga yang diperkirakan akan menjual emas miliknya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
Sejalan dengan penurunan harga emas Antam ini, harga buyback emas Antam biasanya juga ikut menyesuaikan.
Bagi Anda yang ingin membeli emas Antam disarankan untuk pergi ke Butik Antam Medan yang ada di Mandiri Building, No.16D Lt 1, Jalan Imam Bonjol Unit 101, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.
Daftar Harga Emas Antam di Butik Antam
- Harga emas batangan 0,5 gram: Rp 1,427,000
- Harga emas batangan 1 gram: Rp 2,754,000
- Harga emas batangan 2 gram: Rp 5,448,000
- Harga emas batangan 3 gram: Rp 8,147,000
- Harga emas batangan 5 gram: Rp 13,545,000
- Harga emas batangan 10 gram: Rp 27,035,000
- Harga emas batangan 25 gram: Rp 67,462,000
- Harga emas batangan 50 gram: Rp 134,845,000
- Harga emas batangan 100 gram: Rp 269,612,000
- Harga emas batangan 250 gram: Rp 673,765,000
- Harga emas batangan 500 gram: Rp 1,347,320,000
- Harga emas batangan 1000 gram: Rp 2,694,600,000
Untuk harga buyback emas Antam di level Rp 2,557,000 per gram.(ray/tribun-medan.com)
