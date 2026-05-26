H-1 Idul Adha, Harga Emas Antam 26 Mei 2026 Kembali Tersungkur

TRIBUN-MEDAN.COM,- H-1 Idul Adha, atau sehari mendekati perayaan Hari Raya Haji 1447 Hijriah, harga emas produk PT Aneka Tambang (Antam) kembali mengalami penurunan harga.

Padahal, harga emas Antam sempat bersinar terang pada 25 Mei 2026 kemarin.

Setelah sempat menunjukkan tren positif, kini harga emas Antam kembali anjlok.

Meski terkoreksi tidak terlalu jauh, tapi penurunan harga emas Antam ini turut menyesuaikan pada harga buyback emas Antam di Butik Antam.

Adapun hari ini, Rabu 26 Mei 2026, harga emas Antam turun berkisar Rp 5.000 per gram.

Untuk di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan, masyarakat bisa mendapatkan emas Antam di Butik Antam Medan yang ada di Mandiri Building, No.16D Lt 1, Jalan Imam Bonjol Unit 101, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara.

TURUN HARGA- Ilustrasi seorang pria sedang memegang produk emas PT Aneka Tambang atau Antam yang kembali mengalami penurunan harga, Sabtu 23 Mei 2026.

Daftar Harga Emas Antam di Butik Antam

Harga emas batangan 0,5 gram: Rp 1,449,000



Harga emas batangan 1 gram: Rp 2,798,000

Harga emas batangan 2 gram: Rp 5,536,000



Harga emas batangan 3 gram: Rp 8,279,000



Harga emas batangan 5 gram: Rp 13,765,000



Harga emas batangan 10 gram: Rp 27,475,000



Harga emas batangan 25 gram: Rp 68,562,000

Harga emas batangan 50 gram: Rp 137,045,000

Harga emas batangan 100 gram: Rp 274,012,000



Harga emas batangan 250 gram: Rp 684,765,000



Harga emas batangan 500 gram: Rp 1,369,320,000



Harga emas batangan 1000 gram: Rp 2,738,600,000

Untuk harga buyback emas Antam di level Rp 2,607,000 per gram.(ray/tribun-medan.com)

