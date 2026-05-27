Sejumlah Pengcab Desak Caretaker POBSI Sumut Segara Menggelar Musprov

GELAR MUSPROV - Foto ketua Pengcab Tapanuli Selatan, Oni Yuspan Siregar. Sejumlah Pengcab mendesak caretaker POBSI Sumut untuk menggelar Musprov secepatnya.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sejumlah Pengurus Cabang (Pengcab) Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) di Sumatera Utara mendesak agar Musyawarah Provinsi (Musprov) POBSI Sumut segera dilaksanakan menyusul berakhirnya masa kepengurusan Pengprov POBSI Sumut dan telah diterbitkannya surat keputusan caretaker dari Pengurus Besar (PB) POBSI.

Desakan tersebut muncul karena para Pengcab menilai organisasi membutuhkan kepengurusan definitif agar roda organisasi dan program pembinaan atlet dapat berjalan maksimal, terutama menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara (Porprovsu) 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang.

Ketua Pengcab POBSI Labuhanbatu Selatan, Dian Syahputra Harahap, mengatakan percepatan pelaksanaan Musprov menjadi hal yang sangat penting mengingat saat ini tahapan persiapan menuju Porprovsu sudah mulai berjalan di masing-masing daerah.

Menurutnya, keberadaan kepengurusan definitif di tingkat provinsi sangat dibutuhkan agar proses koordinasi dan persiapan atlet dari Pengcab tidak mengalami kendala administratif maupun teknis.

“Atas dasar itu kami meminta kepada Caretaker POBSI Sumut agar secepatnya menggelar Musprov sehingga proses persiapan Pengcab menghadapi Porprovsu tidak terkendala,” ujar Dian.

Ia menambahkan, program kerja organisasi di tingkat Pengprov maupun Pengcab juga harus berjalan secara paralel melalui kepengurusan yang sah dan definitif. Karena itu, pihaknya kembali menegaskan agar caretaker segera merealisasikan Musprov sesuai tugas utama yang diberikan PB POBSI.

“Caretaker pada dasarnya memang ditugaskan untuk mempersiapkan dan melaksanakan Musprov. Jadi kami berharap agenda itu bisa segera direalisasikan,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Pengcab POBSI Tapanuli Selatan, Oni Yuspan Siregar. Ia menilai hanya kepengurusan definitif yang memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan strategis organisasi, termasuk terkait persiapan Porprovsu.

Menurut Oni, berbagai agenda penting pembinaan atlet dan penyusunan program kerja membutuhkan legitimasi organisasi yang kuat melalui hasil Musprov.

“Kepengurusan definitif sangat dibutuhkan karena hanya pengurus yang dipilih melalui Musprov yang bisa mengambil keputusan strategis organisasi, termasuk terkait persiapan Porprovsu,” ucapnya.

Meski demikian, Oni mengaku optimistis caretaker yang telah ditunjuk PB POBSI mampu menjalankan tugas tersebut dengan baik dan segera melaksanakan Musprov dalam waktu dekat.

Ia juga meyakini seluruh Pengcab POBSI di Sumatera Utara memiliki pandangan yang sama demi menjaga keberlangsungan roda organisasi dan program pembinaan olahraga biliar di daerah.

Sementara itu, Ketua Pengcab POBSI Labuhanbatu, T Jefry Sany, juga menekankan pentingnya percepatan Musprov mengingat Porprovsu merupakan agenda besar olahraga Sumatera Utara yang waktunya sudah semakin dekat.

Menurutnya, keterlambatan terbentuknya kepengurusan definitif mulai berdampak terhadap persiapan Pengcab, terutama dalam hal kepastian teknis pelaksanaan cabang olahraga biliar di Porprovsu.

“Saat ini beberapa Pengcab agak terkendala mempersiapkan atlet menuju Porprovsu karena belum adanya petunjuk teknis pelaksanaan. Itu salah satunya disebabkan belum definitifnya kepengurusan Pengprov POBSI Sumut,” katanya.