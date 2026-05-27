Nelayan Kesulitan Dapat Solar hingga Tak Bisa Melaut di Percut Sei Tuan, Begini Kata Pertamina

SOLAR SULIT DIDAPAT - Warga nelayan asal Percut Seituan Kabupaten Deli Serdang menunggu di SPBU untuk mendapatkan solar beberapa waktu lalu. Saat ini solar sulit didapatkan dengan alasan kuota sudah habis.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut melakukan penguatan pengawasan dan koordinasi penyaluran BBM jenis Solar untuk kebutuhan nelayan di wilayah Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Dalam pernyataan resmi perusahaan yang diterima, Senin (25/5/2026), Pertamina menyebutkan monitoring dilakukan untuk memastikan distribusi Solar subsidi bagi nelayan tetap berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran.

Di tengah proses pengawasan lapangan, Pertamina menemukan adanya ketidaksesuaian mekanisme penyaluran pada salah satu SPBU di wilayah tersebut.

Menindaklanjuti temuan itu, Pertamina kini melakukan koordinasi bersama pihak terkait sekaligus menyiapkan skema penyaluran agar kebutuhan BBM nelayan tetap terpenuhi.

Area Manager Communication, Relations & CSR Regional Sumbagut, Fahrougi Andriani Sumampouw mengatakan, Pertamina memahami pentingnya ketersediaan Solar bagi masyarakat pesisir, khususnya nelayan yang menggantungkan aktivitas ekonomi di sektor kelautan.

“Upaya penguatan penyaluran terus dilakukan, termasuk koordinasi terkait penyesuaian titik layanan penyaluran bagi konsumen yang berhak guna mendukung kelancaran aktivitas masyarakat,” ujarnya.

Pertamina juga menegaskan komitmennya untuk memastikan penyaluran BBM subsidi dilakukan sesuai peruntukan serta tetap memperhatikan kebutuhan energi masyarakat yang berhak menerima.

(cr26/tribun-medan.com)

