Makna Idul Adha bagi Gubernur Sumut Bobby Nasution

IDUL ADHA - Gubernur Sumut Bobby Nasution beserta jajaran saat melaksanakan salat Idul Adha di Lapangan Merdeka, Kota Binjai, Rabu (27/5/2026). Bobby memakna Idul Adha dengan berbagi.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Gubernur Sumut Bobby Nasution memaknai Idul adha dengan berbagi.

Hal itu dikatakan Bobby Nasution setelah melaksanakan salat Idul Adha di Lapangan Merdeka, Binjai, Rabu (27/5/2026).

Menurut Bobby Nasution, Pemprov Sumut tahun ini menyumbang 167 hewan qurban yang tersebar di seluruh kab/Kota di Sumut.

"Momentum Idul Adha menjadi momen penting untuk memperkuat semangat berbagi dan kepedulian sosial melalui penyaluran hewan kurban kepada masyarakat di seluruh Sumatera Utara," jelasnnya.

Bobby Nasution juga menyampaikan, apresiasi atas bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, untuk masyarakat Sumatera Utara.

“Dari Bapak Presiden Prabowo Subianto ada bantuan 33 ekor lembu untuk kabupaten/kota dan satu ekor untuk Provinsi Sumatera Utara. Jadi total bantuan hewan kurban dari Presiden sebanyak 34 ekor untuk Sumut dan 167 sapi dari Pemprov Sumut untuk Kurban,” katanya.

Pantauan Tribun Medan, Bobby Nasution beserta jajaran melaksanakan salat Idul Adha di Lapangan Merdeka Kota Medan.

Setelah pelaksanaan Salat Idul Adha, Gubernur Bobby Nasution bersama jajaran OPD Sumut menghadiri silaturahmi dan jamuan bersama Pemerintah Kota Binjai, Forkopimda Kota Binjai, tokoh agama, serta tokoh masyarakat.

Pelaksanaan Salat Idul Adha dimulai tepat pukul 07.15 WIB dan dilanjutkan dengan khutbah Idul Adha yang disampaikan oleh Prof HM Jamil dengan tema “Generasi Memiliki Arah Hidup, Saleh dan Peduli”.

Selanjutnya, pada pukul 09.00 WIB, Gubernur Bobby Nasution bersama rombongan kembali ke Lapangan Merdeka Kota Binjai untuk menyaksikan pemotongan hewan kurban yang berasal dari Presiden Republik Indonesia, Gubernur Sumut, Wakil Gubernur Sumut, dan Pj Sekdaprov Sumut.

(Cr5/tribun-medan.com)

