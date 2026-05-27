Idul Adha dan Libur Panjang, Kondisi Arus Lalu Lintas di Medan Terpantau Lengang

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Arus lalu lintas di Kota Medan terpantau Lengang,Rabu (27/5/2026). Hal ini dikarenakan libur panjang yang dimulai hari ini hingga Senin mendatang.

Pantauan Tribun Medan, misalnya di simpang 4 jalan Iskandar Muda-Gajah Mada. Kondisi jalannya terlihat lengang. Hanya ada beberapa pengendara yang melintas.

Begitupun di Jalan Balai Kota. Arus lalu lintas terpantau lengang. Hanya ad beberapa kendaraan pribadi, dan kendaraan umum seperti Bus Rapid Transit (BRT) yang melintas.

Seorang pengendaara, Irman mengatakan, lengangnya kondisi arus lalu lintas saat ini disebabkan adanya libur panjang.

"Biasanya jalan Balai Kota Medan ini mana pernah lengang. Selalu ramai, padat, macet. Tapi hari ini sepi. Mungkin karena libur panjang ditambah ASN sudah WFH di Hari Jumat, jadi lebih terasa libur panjangnya. Mungkin banyak yang ke tempat wisata," jelasnya.

Diakui Irman, meski libur panjang, ia tetap memilih menghabiskan waktu di rumah.

"Karena yang terasa libur itu, ya ASN, anak sekolah gitu kan. Kalau kami pekerja swasta tetap ada yang masuk, walaupun hari kejepit nanti di Hari Jumat, kami tetap masuk," ucapnya.

Berbeda halnya dengan Parmin, ia dan sekeluarga hendak menghabiskan waktu liburnya dengan pergi ke tempat wisata.

"Untungnya jalan di Medan sepi, jadinya lancar mau ke Berastagi ini. Tapi mungkin di Berastaginya macet. Tapi gak papa, namanya kita cuman punya waktu libur ini sama keluarga," jelasnya.

Parmin juga berharap perjalanan liburannya bersama keluarga lancar dan aman dan pulang dengan selamat.

"Libur sampai hari Senin, anak -anak ini dan kebetulan ada rezeki semoga semua berjalan lancar dan selamat sampai pulang ke rumah lagi," jelasnya.

