Resep Mocktail Virgin Mojito, Minuman Segar Tanpa Alkohol
Minuman dingin bebas alkohol bernama mocktail ini sangat cocok dinikmati di saat cuaca panas terik menyengat.
TRIBUN-MEDAN.COM,- Mocktail merupakan minuman bebas alkohol yang menyerupai cita rasa serta tampilan cocktail.
Minuman ini diciptakan dari perpaduan jus buah segar, sirup, soda, rempah-rempah, dan garnish estetis untuk sensasi menyegarkan tanpa risiko mabuk.
Kata "mocktail" berasal dari penggabungan "mock" (meniru) dan "cocktail", yang muncul sejak abad ke-19 sebagai pilihan sehat dan inklusif untuk semua usia, termasuk anak-anak serta mereka yang menghindari alkohol.
Bagi mereka yang suka dengan minuman segar, mocktail sangat cocok untuk dinikmati.
Apalagi bila disuguhkan saat kondisi cuaca tengah panas terik.
Nah, bagi kamu yang ingin mencoba mocktail virgin mojito di rumah, kamu tinggal ikuti saja resep berikut ini.
Bahan-bahan
Bahan
- 1 ons (2 sendok makan) jus jeruk nipis segar
- Beberapa lembar daun mint segar
- 1 sendok makan gula pasir atau sirup sederhana (sesuai selera)
- Es batu secukupnya
- Sprite (air soda)
- Irisan jeruk nipis dan daun mint tambahan untuk hiasan
Langkah Pembuatan
Cara Membuat:
1. Hancurkan daun mint dan gula di dasar gelas saji menggunakan muddler atau sendok kayu.
2. Tambahkan perasan jus jeruk nipis segar ke dalam gelas.
3. Isi gelas dengan es batu hingga penuh.
4. Tuang Sprite (air soda) di atas es batu sampai gelas penuh.
5. Aduk perlahan untuk mencampurkan semua bahan.
6. Hias dengan irisan jeruk nipis dan setangkai daun mint segar.
Ditulis oleh mahasiswa magang Ilmu komunikasi konsentrasi Jurnalistik UMSU. M.Nurrijali. Padillah.
