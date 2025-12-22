Resep Mocktail Virgin Mojito, Minuman Segar Tanpa Alkohol

TRIBUN-MEDAN.COM,- Mocktail merupakan minuman bebas alkohol yang menyerupai cita rasa serta tampilan cocktail.

Minuman ini diciptakan dari perpaduan jus buah segar, sirup, soda, rempah-rempah, dan garnish estetis untuk sensasi menyegarkan tanpa risiko mabuk.

Kata "mocktail" berasal dari penggabungan "mock" (meniru) dan "cocktail", yang muncul sejak abad ke-19 sebagai pilihan sehat dan inklusif untuk semua usia, termasuk anak-anak serta mereka yang menghindari alkohol.

Bagi mereka yang suka dengan minuman segar, mocktail sangat cocok untuk dinikmati.

Apalagi bila disuguhkan saat kondisi cuaca tengah panas terik.

Nah, bagi kamu yang ingin mencoba mocktail virgin mojito di rumah, kamu tinggal ikuti saja resep berikut ini.