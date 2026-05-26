Resep Nasi Kebuli Daging Sapi di Momen Idul Adha Bersama Keluarga
Nasi kebuli daging sapi paling cocok disajikan di momen Idul Adha. Makanan ini tepat disantap bersama kekuarga.
TRIBUN-MEDAN.COM,- Bicara soal hidangan khas perayaan yang kaya akan rempah dan selalu sukses menggugah selera, nasi kebuli daging sapi tentu berada di daftar teratas.
Kuliner legendaris yang lahir dari perpaduan budaya Arab-Betawi ini dikenal dengan aroma harumnya yang sangat khas dan dominan.
Berbeda dengan nasi biasa, setiap butiran nasi kebuli dimasak bersama kaldu daging dan susu kambing (atau santan), serta diperkaya dengan racikan bumbu kapulaga, cengkeh, kayu manis, dan jintan yang meresap sempurna.
Kombinasi inilah yang menciptakan cita rasa gurih yang mendalam (savory) di setiap suapan.
Meskipun secara tradisional nasi kebuli sering disandingkan dengan daging kambing, variasi nasi kebuli daging sapi kini jauh lebih populer dan digemari oleh berbagai kalangan.
Penggunaan daging sapi menjadi alternatif sempurna bagi mereka yang kurang menyukai aroma khas kambing atau menghindari kolesterol tinggi.
Potongan daging sapi yang dimasak perlahan (slow-cooked) bersama bumbu kebuli menghasilkan tekstur yang sangat empuk, juicy, dan menyatu selaras dengan kelezatan nasinya.
Bagi Anda yang ingin mencoba resep ini, bisa langsung ikuti ulasan berikut ini.
Bahan-bahan
Bahan
- 300 gr beras
- 400 ml air (untuk masak nasi, atau sesuai beras masing2)
- 250 gr daging sapi, potong dadu
- 1/2 buah bawang bombay
- 2 sdm bumbu kari bubuk
- 1 sdt bumbu kambing
- 500 ml air
- 1 sdt gula pasir
- 1,5 sdt kaldu bubuk
- 1 sdt garam
Bumbu halus
- 6 siung bawang merah
- 3 siung bawang putih
- 1 ruas jahe
Langkah Pembuatan
Cara penyajian
- Rebus daging di air mendidih selama 5 menit, angkat dan tiriskan. Buang airnya
- Rebus 500 ml air hingga mendidih, rebus daging dengan metode 5307 hingga empuk
- Tumis bumbu halus hingga harum, masukkan bawang bombay, tumis hingga layu dan bumbu matang. Masukkan bumbu kari dan bumbu kambing
- Tumis sebentar, masukkan daging bumbui dengan gula pasir, garam dan kaldu bubuk. Aduk
- Masukkan air rebusan daging, dan masak hingga bumbu meresap. Tes rasa
- Cuci beras hingga bersih, masukkan beras dan tumisan daging ke magic com, tambahkan air, aduk
- Masak nasi kebuli seperti masak nasi biasa dan biarkan hingga matang, kemudian aduk
- Sajikan
