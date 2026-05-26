Resep Nasi Kebuli Daging Sapi di Momen Idul Adha Bersama Keluarga

TRIBUN-MEDAN.COM,- Bicara soal hidangan khas perayaan yang kaya akan rempah dan selalu sukses menggugah selera, nasi kebuli daging sapi tentu berada di daftar teratas.

Kuliner legendaris yang lahir dari perpaduan budaya Arab-Betawi ini dikenal dengan aroma harumnya yang sangat khas dan dominan.

Berbeda dengan nasi biasa, setiap butiran nasi kebuli dimasak bersama kaldu daging dan susu kambing (atau santan), serta diperkaya dengan racikan bumbu kapulaga, cengkeh, kayu manis, dan jintan yang meresap sempurna.

Kombinasi inilah yang menciptakan cita rasa gurih yang mendalam (savory) di setiap suapan.

Meskipun secara tradisional nasi kebuli sering disandingkan dengan daging kambing, variasi nasi kebuli daging sapi kini jauh lebih populer dan digemari oleh berbagai kalangan.

Penggunaan daging sapi menjadi alternatif sempurna bagi mereka yang kurang menyukai aroma khas kambing atau menghindari kolesterol tinggi.

Potongan daging sapi yang dimasak perlahan (slow-cooked) bersama bumbu kebuli menghasilkan tekstur yang sangat empuk, juicy, dan menyatu selaras dengan kelezatan nasinya.

Bagi Anda yang ingin mencoba resep ini, bisa langsung ikuti ulasan berikut ini.