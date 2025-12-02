Harga Terbaru iPhone 13 Desember 2025 Beserta Spesifikasinya

COCOK DIGUNAKAN- iPhone 13 dianggap masih relevan untuk digunakan hingga saat ini.

Pada Desember 2025, harga iPhone 13 mulai turun

Sekarang harga iPhone 13 berkisar Rp8.249.000 untuk varian 128 GB

TRIBUN-MEDAN.COM,- iPhone 13 yang dirilis pada September 2021 masih sangat relevan dan layak dipertimbangkan di tahun 2025.

Dengan desain yang elegan dan build quality premium, iPhone 13 memiliki layar 6,1 inci Super Retina XDR OLED dengan resolusi tinggi yang menghasilkan warna akurat dan kecerahan sampai 1200 nit, cocok untuk berbagai aktivitas multimedia.

Notch di bagian atas layar dibuat lebih kecil dibandingkan generasi sebelumnya, menjaga tampilan tetap modern dan elegan.

Dapur pacu iPhone 13 menggunakan chipset Apple A15 Bionic yang sangat bertenaga untuk multitasking, gaming, dan editing dengan efisiensi tinggi.

RAM 4GB dan penyimpanan 128GB hingga 512GB memberikan pilihan kapasitas yang fleksibel tanpa dukungan memori eksternal.

Sistem operasi iOS 15 yang dapat diupgrade ke versi terbaru terus memberikan pengalaman lancar dan fitur keamanan yang up-to-date.

Sistem kamera ganda 12 MP dengan fitur Cinematic Mode dan Night Mode mampu menghasilkan foto dan video berkualitas tinggi, lengkap untuk kebutuhan kreatif dan dokumentasi harian.

Harga iPhone 13 Series (Ist)

Baterai 3240 mAh cukup tahan lama untuk penggunaan normal hingga 19 jam pemutaran video, didukung juga pengisian cepat serta pengisian nirkabel MagSafe.

Fitur tambahan seperti ketahanan air dan debu IP68, Face ID, k

onektivitas 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.0, dan MagSafe menambah nilai lebih bagi pengguna yang menginginkan smartphone flagship dengan harga yang kini lebih terjangkau.

Secara keseluruhan, iPhone 13 masih menjadi pilihan yang kuat dan memiliki nilai tinggi di tahun 2025 untuk pengguna yang menginginkan performa, kamera, dan ekosistem Apple yang solid tanpa harus membeli model terbaru.

Harga Terbaru 2025

Sejumlah sumber menyebut bahwa harga iPhone 13 saat ini sudah turun.

Beberapa waktu lalu, harga iPhone 13 masih di rata-rata harga normal Rp10.299.000.

Namun, kini harganya menjadi Rp8.249.000 untuk varian 128 GB.