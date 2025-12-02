Gadget
Harga Terbaru iPhone 13 Desember 2025 Beserta Spesifikasinya
iPhone 13 adalah smartphone populer dari Apple yang masih banyak diminati hingga sekarang. Pada tahun 2025, harganya sudah turun.
Penulis: Array A Argus | Editor: Array A Argus
Ringkasan Berita:
- iPhone 13 yang dirilis pada September 2021 masih sangat relevan untuk digunakan
- Pada Desember 2025, harga iPhone 13 mulai turun
- Sekarang harga iPhone 13 berkisar Rp8.249.000 untuk varian 128 GB
TRIBUN-MEDAN.COM,- iPhone 13 yang dirilis pada September 2021 masih sangat relevan dan layak dipertimbangkan di tahun 2025.
Dengan desain yang elegan dan build quality premium, iPhone 13 memiliki layar 6,1 inci Super Retina XDR OLED dengan resolusi tinggi yang menghasilkan warna akurat dan kecerahan sampai 1200 nit, cocok untuk berbagai aktivitas multimedia.
Notch di bagian atas layar dibuat lebih kecil dibandingkan generasi sebelumnya, menjaga tampilan tetap modern dan elegan.
Baca juga: Profil Rizky Bantayan, Pacar Aira Yudhoyono yang Disebut Calon Mantu AHY
Dapur pacu iPhone 13 menggunakan chipset Apple A15 Bionic yang sangat bertenaga untuk multitasking, gaming, dan editing dengan efisiensi tinggi.
RAM 4GB dan penyimpanan 128GB hingga 512GB memberikan pilihan kapasitas yang fleksibel tanpa dukungan memori eksternal.
Sistem operasi iOS 15 yang dapat diupgrade ke versi terbaru terus memberikan pengalaman lancar dan fitur keamanan yang up-to-date.
Sistem kamera ganda 12 MP dengan fitur Cinematic Mode dan Night Mode mampu menghasilkan foto dan video berkualitas tinggi, lengkap untuk kebutuhan kreatif dan dokumentasi harian.
Baca juga: NASIB Bocah 4 Tahun Meninggal Terjepit di Wahana Istana Balon, Pemilik Tak Sadar saat Dikempeskan
Baterai 3240 mAh cukup tahan lama untuk penggunaan normal hingga 19 jam pemutaran video, didukung juga pengisian cepat serta pengisian nirkabel MagSafe.
Fitur tambahan seperti ketahanan air dan debu IP68, Face ID, k
Baca juga: KRONOLOGI Ditemukannya Satu Keluarga Tewas Hirup Asap Genset saat Banjir di Medan
onektivitas 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.0, dan MagSafe menambah nilai lebih bagi pengguna yang menginginkan smartphone flagship dengan harga yang kini lebih terjangkau.
Secara keseluruhan, iPhone 13 masih menjadi pilihan yang kuat dan memiliki nilai tinggi di tahun 2025 untuk pengguna yang menginginkan performa, kamera, dan ekosistem Apple yang solid tanpa harus membeli model terbaru.
• KORBAN Banjir Dimintai KK & KTP untuk Ambil Makanan, Selebgram Ayu Wisya Terpaksa Unggah Videonya
Harga Terbaru 2025
Sejumlah sumber menyebut bahwa harga iPhone 13 saat ini sudah turun.
Beberapa waktu lalu, harga iPhone 13 masih di rata-rata harga normal Rp10.299.000.
Namun, kini harganya menjadi Rp8.249.000 untuk varian 128 GB.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.