Lenovo Legion Ecosystem Sudah Bisa Dibeli di Medan, Berikut Spesifikasi dan Harganya

LEGION GEN-10 - Tampak tampilan desain terbaru laptop Lenovo Legion Series berwarna putih yang diperkenalkan dalam ekosistem Legion Gen-10. Seri terbaru ini membawa peningkatan performa, sistem pendingin lebih senyap, serta opsi layar PureSight OLED untuk pengalaman gaming dan produktivitas yang lebih imersif.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN — Lenovo resmi meluncurkan rangkaian produk terbaru dalam ekosistem Lenovo Legion Gen-10 di Kota Medan, Rabu (4/12/2025).

Peluncuran ini menegaskan visi global Lenovo, Smarter Technology for All, yang kali ini diwujudkan melalui semangat “Reach Your Impossible”, yakni menginspirasi gamer dan kreator untuk melampaui batas dan meraih performa terbaik melalui teknologi cerdas yang saling terhubung.

Hendry Lim, Consumer Product Manager Premium Category Lenovo Indonesia, menyampaikan bahwa kehadiran ekosistem terbaru ini bukan hanya menawarkan perangkat, tetapi menghadirkan pengalaman menyeluruh yang mendukung produktivitas sekaligus gaya hidup aktif gamer masa kini.

“Ekosistem Lenovo Legion kami hadirkan dengan teknologi canggih, desain premium, dan layanan lengkap untuk membantu komunitas gamer dan kreator di Medan mencapai potensi terbaiknya,” ujar Hendry dalam acara peluncuran.

Lenovo menghadirkan pembaruan signifikan pada lini laptop Legion, termasuk Legion 5i, Legion 7i, Legion Pro 5i, Legion Pro 7i, dan Legion 9i yang akan tersedia pada akhir 2025.

Seluruh laptop generasi terbaru ini ditenagai prosesor Intel Core Ultra HX Seri 2 serta opsi GPU NVIDIA GeForce RTX 50 Series, yang mampu menghadirkan performa tinggi untuk kebutuhan gaming AAA, rendering, hingga multitasking berat.

Untuk menjaga kestabilan performa, Lenovo menyematkan sistem pendingin Legion ColdFront Vapor Chamber pada seri Pro, sementara model Legion 7i mengusung layar PureSight OLED hingga 16 inci dengan refresh rate 240Hz dan sertifikasi VESA True Black 1000 untuk tampilan yang jernih dan imersif.

Pengguna yang membutuhkan perangkat lebih ringan disediakan Legion 5i dan Legion 7i, yang dirancang seimbang antara mobilitas dan performa.

Seluruh laptop juga terintegrasi dengan Legion Space, pusat kendali baru yang memudahkan pengguna dalam mengatur performa, pencahayaan RGB, hingga fitur berbasis AI.

Ekosistem Legion terbaru turut menghadirkan tiga monitor premium Legion Pro 34WD-10, Legion R34w-30, dan Legion Pro 32UD-10.

Model tertinggi, Legion Pro 34WD-10, menggunakan layar PureSight OLED WQHD lengkung 800R dengan refresh rate 240Hz dan tingkat kecerahan mencapai 800 nits.

Monitor ini dilengkapi fitur Auto User Detection dan Anti Burn-In, sedangkan port USB Type-C 140W memudahkan integrasi berbagai perangkat.

Sementara itu, Legion R34w-30 hadir dengan layar 1500R UWQHD dan refresh rate 180Hz, memberi pengalaman gaming yang lebih realistis.

“Legion Pro 32UD-10 dirancang untuk kreator dengan layar UHD 32 inci yang menonjolkan akurasi warna dan ruang pandang lebih luas,” jelasnya.

Lenovo juga memperkenalkan pembaruan pada desktop gaming Legion Tower 7i dan Legion Tower 5i, yang dipacu prosesor hingga Intel Core Ultra 9 285K dan GPU RTX 50 Series.