Spesifikasi GTA 6, Karakter dan Fitur AI Canggih yang Makin Keren

Ringkasan Berita: Grand Theft Auto 6 (GTA 6) direncanakan rilis awal untuk konsol PS5 dan Xbox Series X/S pada akhir 2025 atau 2026

Untuk versi PC nya kemungkinan bakal menyusul

Game ini menggunakan fitur canggih AI

Karakter utama di Grand Theft Auto 6 (GTA 6) mencakup Jason Duval

TRIBUN-MEDAN.COM,- Para pecinta game tengah ramai membahas soal penundaan rilis GTA 6.

GTA 6 atau Grand Theft Auto VI adalah game aksi-petualangan mendatang yang dikembangkan oleh Rockstar Games.

Rencananya, GTA 6 meluncur pada 26 Mei 2026.

Tapi karena Rockstar Games ingin menyempurnakan permainan mereka, rilis kemudian ditunda hingga 19 November 2026.

Meski perilisan GTA 6 ditunda, warganet ramai-ramai mencari info tambahan seputar GTA 6 ini.

Netizen penasaran seperti apa spesifikasi dari alat yang mendukung dalam permainan GTA 6.

Bukan cuma itu saja, karena GTA 6 ini diyakini memiliki fitur canggih AI atau akal imitasi, para gamers juga ingin tahu sejauh mana keseruan jika game ini bakal rilis.

Tanpa berlama-lama, mari kita simak lebih dulu spesifikasi dari alat yang kemungkinan dapat mendukung GTA 6.

Spesifikasi Minimum GTA 6

Grand Theft Auto 6 (GTA 6) belum memiliki spesifikasi sistem resmi yang diumumkan oleh Rockstar Games hingga Desember 2025.

Game ini direncanakan rilis awal untuk konsol PS5 dan Xbox Series X/S pada akhir 2025 atau 2026, dengan kemungkinan versi PC menyusul kemudian.

Namun, ada beberapa pendapat atau perkiraan seputar spesifikasi minimum GTA 6 ini.

Prediksi spesifikasi minimum bervariasi antar sumber, tetapi umumnya mencakup:

Sistem Operasi : Windows 10/11 64-bit​

CPU : Intel Core i5-6600K/i7-8700K atau AMD Ryzen 5 5600X/7 3700X​

GPU : NVIDIA GTX 1660/1080Ti atau AMD RX 5700XT​

RAM : 12-16 GB​

Penyimpanan : 150 GB SSD​

Spesifikasi ini memungkinkan gameplay dasar pada pengaturan rendah.​

Spesifikasi Rekomendasi (Prediksi)

Untuk pengalaman optimal dengan grafis tinggi dan ray tracing:

Sistem Operasi : Windows 11 64-bit​

CPU : Intel Core i9-10900K atau AMD Ryzen 5 5900X/7 5800X​

GPU : NVIDIA RTX 3080 atau AMD RX 6800XT​

RAM : 32 GB​

Penyimpanan : 150+ GB SSD​

Prediksi ini didasarkan pada trailer dan kebutuhan hardware seri GTA sebelumnya, sehingga disarankan PC kelas atas.

GTA 6 batal rilis karena mengalami gangguan (Ist)

Karakter Utama GTA 6

Karakter utama di Grand Theft Auto 6 (GTA 6) mencakup Jason Duval sebagai protagonis pria yang tumbuh di lingkungan kriminal, sempat bergabung dengan militer, tapi kembali ke dunia kejahatan untuk bertahan hidup.

Jason menggambarkan lamban dan tidak serius, sering terlibat dalam pelukan bersama pasangannya.​

Karakter Pendukung Penting

Lucia Caminos : Protagonis wanita pertama di seri GTA, partner Jason dalam kejahatan seperti "Bonnie dan Clyde", lebih muda dan mungkin punya anak.​

Cal Hampton : Sahabat Jason yang paranoid, lebih suka di rumah sambil menikmati Coast Guard dan minum bir.​

Boobie Ike : Mantan penjahat jalanan yang sukses menjadi pengusaha properti dan pemilik klub penari telanjang.​

Raul Bautista : Perampok bank veteran yang karismatik, licik, dan berani mengambil risiko besar.​

Brian Heder : Penyelundup tua yang memberi tempat tinggal gratis ke Jason dari galangan kapalnya.​

Karakter-karakter ini terungkap melalui trailer dan info resmi Rockstar hingga Mei 2025, dengan cerita berlatar Leonida mirip Florida.

GTA 6 diperkirakan batal dirilis (Ist)

Fitur Canggih GTA 6

Grand Theft Auto 6 (GTA 6) memperkenalkan fitur-fitur inovatif yang meningkatkan realisme dan interaktivitas, terutama melalui peningkatan AI untuk NPC dan polisi yang lebih cerdas serta responsif terhadap aksi pemain.​

AI dan Gameplay Dinamis

AI polisi ditingkatkan dengan taktik strategis seperti perlindungan dan perlindungan adaptif, membuat pengungsi lebih menantang.​

NPC memiliki rutinitas harian yang realistis seperti bekerja atau bersosialisasi, bereaksi dinamis terhadap memeras atau kekerasan.​

Sistem "Wanted" dirombak dengan elemen stealth untuk para pengungsi kreatif.​

Fitur Interaksi Baru

Ambil dan letakkan item untuk senjata dan barang dengan ikon interaktif.​

Pergantian karakter lancar antar Jason dan Lucia dengan transisi animasi cepat.​

Roda senjata yang diperbarui dengan posisi baru, opsi tambahan, dan tugas penyimpanan ekstra.​

Fisik ragdoll lebih realistis, mirip GTA 4, plus kemampuan penggunaan ganda senjata dan mutilasi.​

Fitur ini berasal dari bocoran trailer dan laporan hingga 2025, menjanjikan dunia open-world Leonida yang lebih hidup dengan ray tracing dan peta mini yang dapat disesuaikan.(ray/tribun-medan.com)

