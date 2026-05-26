Lirik Lagu Karo Ate Ngena La Pernah Dosa yang Dipopulerkan Netty Vera Br Bangun
Penulis: Rizky Aisyah | Editor: Randy P.F Hutagaol
TRIBUN-MEDAN.com – Lirik lagu berjudul Ate Ngena La Pernah Dosa merupakan lagu Karo yang dipopulerkan oleh Netty Vera Br Bangun.
Lirik lagu Karo Ate Ngena La Pernah Dosa ini diciptakan oleh Netty Vera Br Bangun.
Lirik lagu Karo ini dirilis pada 2024 lalu dan telah ditonton sebanyak 2,3 ribu kali.
Berikut Lirik Lagu Karo Ate Ngena La Pernah Dosa
Paksa musim melus ateku ngena
Embun si mbiring la mbera mbaba udah
Matawari pe seh nge sengetna kayu man ingan cilinggem pe meranggas
Padanku nge ndia aka nggo ndauh ras kena
Ntah ertekandu la ndekah ereteman ras nande nanginna
Ate ngena la perna dosa ate jadi la pernah salah
Perbahanean ngen dube erbahasa maka sempat padan e sipedauhsa
Mama biring inga cio ngku cilinggem
Bere karo ertakndu maka la surung
Arih-arihta ndube langa setahun pe nggo rayu
Perbahanen ras perukuren sinirangkensa
Arih-arihta ndube langa setahun pe nggo rayu
Perbahanen ras perukuren sinirangkensa
Entah jumpa gia pagi bas sada masa
Ula lupakenkita pernah bas ate ngena
Sila telupaken ngasa metua
Aku ras kena mama biringku singayak – ayak aku ndube
Aku ras kena bere karongku si ngayak-ayak aku ndube
