Lirik Lagu Karo Ate Ngena La Pernah Dosa yang Dipopulerkan Netty Vera Br Bangun

TRIBUN-MEDAN.com – Lirik lagu berjudul Ate Ngena La Pernah Dosa merupakan lagu Karo yang dipopulerkan oleh Netty Vera Br Bangun.

Lirik lagu Karo Ate Ngena La Pernah Dosa ini diciptakan oleh Netty Vera Br Bangun.

Lirik lagu Karo ini dirilis pada 2024 lalu dan telah ditonton sebanyak 2,3 ribu kali.

Berikut Lirik Lagu Karo Ate Ngena La Pernah Dosa

Paksa musim melus ateku ngena

Embun si mbiring la mbera mbaba udah

Matawari pe seh nge sengetna kayu man ingan cilinggem pe meranggas

Padanku nge ndia aka nggo ndauh ras kena

Ntah ertekandu la ndekah ereteman ras nande nanginna

Ate ngena la perna dosa ate jadi la pernah salah

Perbahanean ngen dube erbahasa maka sempat padan e sipedauhsa

Mama biring inga cio ngku cilinggem

Bere karo ertakndu maka la surung

Arih-arihta ndube langa setahun pe nggo rayu

Perbahanen ras perukuren sinirangkensa

Arih-arihta ndube langa setahun pe nggo rayu

Perbahanen ras perukuren sinirangkensa

Entah jumpa gia pagi bas sada masa

Ula lupakenkita pernah bas ate ngena

Sila telupaken ngasa metua

Aku ras kena mama biringku singayak – ayak aku ndube

Aku ras kena bere karongku si ngayak-ayak aku ndube

(cr30/tribun-medan.com)

