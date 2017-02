Membanggakan, Ada Musisi Indonesia pada Gelaran Grammy, Berikut Daftar Lengkap Nominasinya

TRIBUN-MEDAN.com - Dalam beberapa jam lagi, malam puncak penghargaan musik, Grammy Awards 2017, akan digelar di Los Angeles, California, Minggu (12/2/2017) waktu setempat.

Pergelaran Grammy Awards ke-59 ini akan dipandu oleh aktor sekaligus pembawa acara asal Inggris, James Corden.

Adele dan Beyonce bersaing untuk memperebutkan sejumlah kategori bergengsi seperti Album of the Year, Record of the Year, dan Song of the Year.

Baca: Tatkala Pria Bule Ini Menegur Pengendara yang Bablas Gunakan Trotoar, Netizen: Malu-maluin Aja

Baca: Wanita yang Dibunuh dan Dibakar Hari Ini Akan Dimakamkan, Ini Harapan Kapolsek

Baca: Habib Rizieq Datang ke Polda Bawa Thesis, Apa Maksudnya?

Baca: Uang Baru Tak Kunjung Muncul saban Gesek ATM, Penasaran Kenapa? Simak Alasannya

Adele yang sukses dengan album 25, diunggulkan dengan lagu "Hello" sedangkan Beyonce mengusung "Formation".

Di antara nama-nama terkenal yang masuk nominasi Grammy Awards 2017, terselip pianis jazz muda kebanggaan Indonesia, Joey Alexander.

Baca: Pengantin Belia Bikin Iri Netizen: Yang Muda Udah Nikah, Yang Tua Masih Gini-Gini Aja