Situs Resmi Pengadilan Negeri Diretas Muncul Pesan Soal Ahok

TRIBUN-MEDAN.com - Situs Pengadilan Negeri yang beralamat di https://pn-negara.go.id/ diretas.

Saat dicoba diakses pada Rabu (10/5/2017) sekitar pukul 21.00 WIB, halaman awal situs tersebut menampilkan gambar Basuki Tjahaja Purnama disertai dengan sebuah pesan.

"Simple explanation: they didn't know the difference between "eat with spoon" and "eat spoon". they claimed both are same meaning, and made this governor guilty. the end. #RIP Justice In My Country," demikian pesan di halaman berlatar belakang warna hitam tersebut.

Adapun informasi situs pun sudah berubah menjadi 'hacked'.

(TribunJogja)