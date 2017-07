Pantas Dibanggakan, Karena Pemprov Provinsi Pertama yang Terapkan Program Ini

Laporan Wartawan Tribun Medan / Nanda F Batubara

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Biro Umum dan Perlengkapan Pemprov Sumut saat ini tengah gencar mensosialisasikan program Unit Layanan Administrasi (ULA) di lingkungan Sekretariat Daerah Pemprov Sumut.

Kata Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pemprov Sumut, Faisal Hasrimy, Pemprov Sumut merupakan pemerintah provinsi pertama di Indonesia yang menerapkan program tersebut.

"Untuk Indonesia yang sudah menerapkan program ULA in baru Pemprov Sumut. Sedangkan yang masih proses pelaksanaan perencanaan ULA baru di Pemprov Sumbar dan Kalimantan Utara. Hal ini dikatakan langsung oleh Kepala Bagian Layanan Administrasi dan Konsultasi Kemendagri Ibu Ninuk," kata Faisal di sela-sela sosialisasi ULA di Aula Martabe Lantai II Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro, Medan, Kamis (13/7/2017).

Pada kesempatan ini, Faisal menjelaskan bahwa program ULA tersebut memiliki beberapa sub unit.

Yakni Sub Unit Pelayanan Tamu, Sub Unit Pelayanan Administrasi Keuangan, Sub Unit Pelayanan Administrasi dan Sub Unit Pelayanan Konsultasi.

Sedangkan pernerapan ULA ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan administrasi yang tertib, terkendali dan terkoordinasi di lingkungan Sekretariat Daerah Pemprov Sumut. Kemudian bertujuan untuk mewujudkan pelayanan administrasi yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

"Lalu juga bertujuan untuk memudahkan masyarakat memperoleh layanan yang diperlukan serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman," kata Faisal.

Penerapan ULA untuk tujuan keamanan dan kenyamanan tersebut, kata Faisal, telah terbukti ampuh.

Melalui penerapan program inilah oknum ASN gadungan bernama Elya Rosa Saragih yang beberapa waktu lalu hendak menyusup ke Kantor Gubernur Sumut dapat ditangkap.

"Kami sadar masih banyak kekurangan yang harus dibenahi. Oleh karena itu kami berharap dukungan dari semua pihak agar tujuan dari program ini dapat tercapai," pungkas Faisal.

