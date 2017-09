Aktor Tampan Tak Gubris Cecaran Warganet soal Perlakuan pada Telinga Sang Putri

TRIBUN-MEDAN.com - Menindik telinga bayi perempuan adalah hal yang lumrah dan biasa dilakukan oleh para orangtua di Indonesia.

Namun berbeda dengan pasangan artis ini.

Mereka sengaja untuk tidak menindik telinga putri mereka.

Ialah Rio Dewanto dan Atiqah Hasiholan.

Putri pertama mereka yang lahir pada 23 Juni 2017 yang diberi nama Salma Jihane Putri Dewanto, hingga kini terlihat tak memiliki anting di telinganya.

Atiqah pernah menjelaskan alasan mengapa ia dan suami tak menindik telinga putrinya itu.

"i woke up like this n without earings " Bagi yang nanya kenapa Salma ga dipakein anting /ditindik , jawabannya simple, saya dan @riodewanto sepakat segala sesuatu yang sifatnya permanent dan estetis, biarlah nanti itu menjadi pilihan Salma untuk menentukan #BabySal #OneMonth" Jelas Atiqah.