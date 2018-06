Hotman Paris Dipeluk Catherine Wilson, lalu Bilang Mimpi Gua Akhirnya Terkabul

TRIBUN-MEDAN.com - Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea kerap memamerkan kebersamaanya dengan gadis-gadis cantik.

Salah satunya dengan model cantik ini yang jelas membuat banyak orang cemburu berat.

Hal itu dipamerkan lewat akun Instagramnya pada 10 Juni 2018.

Dia adalah Catherine Wilson seorang model senior berdarah Inggris dan Jawa-Arab.

Catherine terlihat merangkul pengacara langgaran para artis kaya raya itu.

Hotman berputar-putar sambil dirangkul Catherine dari belakang.

Rupanya ini adalah mimpi dari pengacara terkenal tersebut.

Akan tetapi baru jadi kenyataan sekarang setelah dirinya kaya raya.

Maka dengan begitu, Hotman Paris menghimbau untuk semuanya agar tidak boleh cemburu akan keberuntungan yang sudah Ia dapatkan kini.

"Hotman dan Cathrine Wilson, my dreams come true, akhirnya mimpi gua terkabul.

Dulu saya belum pengacara kaya, sekarang sudah.

I get it now.