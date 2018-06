Reaksi Ahok Diberitahu Adiknya Fifi Lety Menyasar SP3 pada Habib Rizieq Shihab

TRIBUN-MEDAN.com - Adik sekaligus pengacara Ahok, Fifi Lety Indra akhirnya buka suara perihal respons kakaknya terhadap kabar kasus Habib Rizieq Shihab yang mendapatkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) hingga kabar jika Ahok akan menikah.

Klarifikasi Fifi dituliskan dalam akun media sosial Instagramnya, @fifiletytjahajapurnama.

"Liburan saya mendadak Terhenti sejenak, tiba2 ramai soal Hadiah lebaran SP3.

Lagi-lagi Aku Di tanya soal tulisan Diatas ini benar engak, bahwa itu jawaban Ahok BTP waktu Di tanya soal SP3 tersebut? Jawabnya Iya benar! Memang Ahok BTP jawab : “Puji Tuhan.”

Jawaban Yg sama untuk PK nya Yg ditolak. Adilkah ini? Jawabannya tetap sama Semua Puji Tuhan (Roma 8:28).

Trus ada lagi “Kabar burung” Ahok akan menikah hahahaha? Ehm memang apapun Di hubungkan dengan Atau tentang AhokBTP selalu saja jadi viral hahahaha ada yang Tiba-tiba langsung ngetop.

Ada juga Yg tiba-tiba jadi Iseng cari-cari tahu apa ya kira-kira syarat istri ahok dan apa Iya ada buka pendaftaran calon istri AhokBTP?

Ehm benar-benar ampun-ampun minggu yang tenang jadi heboh .

Supaya enngak pada kecewa berikut syarat-syarat calon istri Ahok: 1. wanita single 2. Seiman 3. .... silakan isi sendiri ya hahahaha.

sorry pada serious amat bacanya hahahah aku cuma bercanda aja. Habis pada tanya-tanya ampun deh. Oh ya soal pendaftaran Kalau ada yang buka uda pasti itu false (Hoax).

Baiknya Di tunggu saja Nanti AhokBTP jawab sendiri soal semua kebar-kabar burung tersebut karena ini personal sangat pribadi biar AhokBTP sendiri yang jawab dan nanti saya tinggal bilang Yes is true or no is false. Happy blessed holydays all", tulisnya.

Dikabarkan sebelumnya, informasi SP3 itu disampaikan oleh penasehat hukum Rizieq, Kapitra Ampera.