Menteri Perdagangan dan Dirut Bulog Berseteru, Rizal Ramli Sebut Gerogoti Elektabilitas Jokowi

TRIBUN-MEDAN.com-Mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli turut menyoroti polemik impor beras yang kini menjadi perbincangan.

Polemik impor beras dimuali dari adanya pertentangan antara Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita dan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas).

Hal tersebut ia sampaikan melalui akun Twitter @RamliRizal yang diunggah pada Rabu (19/9/2018).

Awalnya, Rizal Ramli menanggapi berita soal kegaduhan antara Mendag dan Buwas.

Di mana Buwas melontarkan sebuah umpatan kepada Mendag yang menyebut jika penuhnya gudang Bulog bukan menjadi urusannya.

"Kok ada Mentri yg saenaknya kaya gini ? Mas @jokowi, where are you ?? : 'Mendag Sebut Gudang Bulog Penuh Bukan Urusannya, Buwas: M***** !'" tulis Rizal.

Lebih lanjut, Rizal Ramli menyebut jika Mendag sudah bertindak kelewatan.

Ia pun meminta Presiden Jokowi mengambil tindakan atas hal ini.

"Mas @jokowi, Mendag sudah offside, rugikan petani padi, tebu, bawang & garam. Sekaligus grogoti elektibilitas Mas. Mas JKW dipihak mana ? Dipihak pemburu rente atau bela petani ? Jika tidak ada tindakan, artinya Mas memang dipihak sana," ujar Rizal Ramli.

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, saat kunjungan kerja di Medan, Selasa (2/5/2017). (Tribun Medan / Ayu) (Tribun Medan / Ayu)

