Tung Desem Waringin Hadir di Pembukaan Outlet Laundry Terbarunya di Medan

Tung Desem Waringin saat hadir langsung di outlet terbaru The Daily Wash Laundromat di Komplek Asia Megamas DD No 16 Medan.

Laporan Wartawan Tribun Medan/Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Motivator ternama Indonesia, Tung Desem Waringin hadir langsung ke Kota Medan untuk meresmikan outlet terbaru bisnis laundrynya yaitu The Daily Wash Laundromat di Komplek Asia Megamas DD No 16 Medan.

Pria yang akrab disapa TDW ini sejak tahun 2007 mulai menggeluti usaha laundry tersebut dengan mulai dari laundry tradisional atau kiloan.

“Dahulu hanya laundry tradisional atau kiloan dan kemudian berkembang sampai 12 outlet dengan kapasitas produksi 2,5 ton cucian pakaian per hari, dan pada tahun 2014 mulai mengembangkan bisnis Laundromat atau coin laundry,” ujar Chairman and Founder The Daily Wash Laundromat tersebut.

Ia menuturkan, outlet di Komplek Asia Megamas tersebut merupakan outlet ke 29 dan untuk di Medan merupakan outlet ke 15 yang dimiliki The Daily Wash Laundromat secara nasional dan diharapkan akan terus bertambah terus.

“Visi dan misi The Daily Wash Laundromat adalah membuat tempat laundry yang terjangkau untuk masyarakat Indonesia serta menguntungkan untuk para Investornya,” tuturnya.

Hotman Paris Kembali Sindir Hilda? Ajak KPI dan Bos TV Teliti Kebenaran Pernikahan

Baca: Driver Online Nakal Diam-diam Curi Saldo OVO Anda, Begini Cara Menghindarinya

Ia menerangkan, laundry menjadi usaha yang bisa dijadikan pilihan bagi para investor yang ingin menyisihkan uangnya untuk hal yang lebih positif dan tentunya bisa menghasilkan uang lagi.

“Bagi seorang investor, ada beberapa langkah yang paling penting untuk dilakukan seperti saat menerima uang lalu uang tersebut harus disisikan kemana.Kemudian setelah menyisihkan uang, lalu apa yang paling menjanjikan atau menghasilkan uang yang paling banyak,” terangnya.

Jokowi Datangi Bakti Sosial Keluarga Besar DPRD Sumut dan Universitas HKBP Nommensen di Wisma Tiurma

Gubernur Edy Tolak Berikan Salinan DIPA 2018 untuk Kepala Daerah yang Absen: Sudah Pindah Provinsi?

Pria Ini Kerap Berurusan dengan Polisi karena Wajahnya yang Terlalu Cantik, Sering Dianggap Wanita

Ia menjelaskan, agar usaha seperti usaha laundry berjalan dengan maksimal adalah dengan terus melakukan terobosan atau mengikuti perkembangan teknologi.

“Seperti di The Daily Wash Laundromat yang sudah banyak berevolusi baik untuk konsep tempatnya hingga teknologi yang digunakan serta program-program promosi yang ditawarkan,” jelasnya.

BMKG Prediksi Kota Medan Diguyur Hujan Lebat Mulai Siang hingga Malam

Pendeta Panjaitan Minta Andikpas Lanjutkan Pendidikan dan Kejar Cita-cita yang Tertunda

Belanja ke Pasar Sentral Sekjen PDIP dan Djarot Beli Oleh-oleh Kesukaan Presiden Jokowi

Ia mengungkapkan, banyak program promosi dan bagaimana cara untuk membuat outlet ramai dan sangat dinantikan oleh para pelanggan. Ini yang membedakan brand The Daily wash Laundromat dengan laundry lainnya.

“Konsep laundry kami sangat cepat, bersih dan higenis, konsep laundry yang ditawarkan yaitu self service hanya dengan waktu 1,5 jam pakaian sudah selesai dengan bersih dan rapi,” ungkapnya.

(pra/tribun-medan. com)