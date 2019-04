Waduh! PSMS Medan Dapat Pengurangan Poin dari FIFA karena Tunggak Gaji Pemain. Pemain PSMS Medan mengikuti program latihan di Stadion Mini Kebun Bunga, Medan, Kamis (4/4/2019). Latihan terus di gelar, guna persiapan jelang Kick Off Liga 2 akhir bulan Mei.

Waduh! PSMS Medan Dapat Pengurangan Poin dari FIFA karena Tunggak Gaji Pemain

TRIBUN-MEDAN.com- Klub PSMS Medan mendapat sanksi dari induk organisasi sepak bola tertinggi di dunia FIFA terkait kasus penunggakan gaji pemain.

Tim Ayam Kinantan julukan PSMS disanksi berupa pengurangan poin sebanyak tiga poin..

Manajemen PSMS telah menerima surat dari PSSI menindaklanjuti perihal implementasi putusan FIFA Disciplinary Committee. Ada dua poin yang disampaikan pada surat PSSI nomor 738/UDN/400/II-2019.

Pertama, PSMS mendapat hukuman pengurangan poin pada kompetisi Gojek Liga 1 2018. Yang kedua, implementasi pengurangan poin itu pada klasemen Liga 1 2018.

Sekretaris Umum PSMS, Julius Raja mengatakan sejatinya PSMS mendapat pengurangan sembilan poin.

Namun, pengurangan menjadi tiga poin lantaran sudah melunasi gaji dua pemain yakni atas nama Alberto Ramon Sosa Model dan Moise Dario Maldonado Ovelar.

"Semestinya pengurangan 9 point. Tapi karena kami sudah membayar dua pemain beserta uang untuk lawyernya dari Paraguay makanya jadi tinggal tiga poin. Tinggal satu pemain lagi, tapi karena waktu kemaren sangat mepet dan perestasi PSMS degradasi maka kami ingin buat surat lagi ke FIFA," ujarnya saat dihubungi, Selasa (9/4/2019).

"Jadi ada tiga pemain asing zamannya Indra Sakti yang tidak dibayar. Yang pertama Alberto Ramon Sosa Morel. Yang ini sudah kami lunasi Bulan Oktober 2018. Kedua, Moise Dario Maldonado Ovelar, juga ini sudah kami lunasi Bulan Oktober. Berikut juga dengan biaya lawyernya dari Paraguay Jorge Louis Galiano. Ini terdaftar di komite disiplin FIFA No sengketa 160445 dan no 160446. Sedangkan satu lagi pemain yang belum dilunasi adalah Rolon Dacak Edgar Enrique. Ini no sengketa 160443. Dan ini yang dikurangi nilai 3," jelasnya.

Manajemen PSMS juga sejatinya terus melakukan komunikasi dengan FIFA terkait hal ini. Mengingat persoalan penunggakan gaji pemain bukan terjadi saat era sekarang, melainkan zaman 2013-2014.

"Kami hanya menjelaskan bahwa persoalan ini bukan zamannya kami atau PT Kinantan Medan Indonesia. Ini terjadi tahun 2013 2014. Kami sudah komunikasi langsung dengan komisi disiplin FIFA. Dan mereka tetap pada keputusannya, apabila tidak membayar. Sehingga imbasnya ya sekarang ini tahun 2018," ungkap lelaki yang akrab disapa King ini.

