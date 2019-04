Tak Rela Ditinggal Mati, Hoo-tang Mengais Tanah dan Mencoba Mengeluarkan Sahabatnya dari Kuburan. 

TRIBUN-MEDAN.com-Kita sering melihat kisah anjing yang sangat setia pada majikannya. Tapi tidak hanya itu, anjing juga ternyata sangat setia pada temannya sesama anjing.

Baru-baru ini beredar sebuah video seekor anjing yang berusaha keras membangunkan sahabat anjingnya, saat hewan itu hendak dikuburkan.

Dalam klip itu, anjing berwarna coklat aspin bernama Hoo-tang, berusia 2 tahun, terlihat duduk sisi makam temannya bernama Boon-maa yang berusia sepuluh tahun.

Insiden ini terjadi pada Senin (18/4/2019) di daerah Samut Sakhon, Thailand.

Hewan peliharaan kesayangan itu meninggal karena usia tua sehari sebelum dikuburkan.

Tetapi Hoo-tang tidak menyadari bahwa temannya telah mati. Ia lalu mengais-ngais sisi kuburan untuk mencoba menggeluarkan anjing itu.

Bahkan setelah dia tanah mulai ditimbun, Hoo-tang terus mencoba dan menggali temannya keluar dari lubang.

Aksi anjing itu direkam oleh pemiliknya.

Pemilik kedua anjing itu Jitsamorn Senaj berusia 40 tahun, mengatakan dia dan keluarganya menangis ketika melihat apa yang dilakukan anjing kesayangan mereka itu.

Dia mengatakan bahwa Hoo-tang sangat dekat dengan Boon-maa. Hoo-tang terus berada di dekapannya bahkan setelah dia pingsan dan mati.

“Dia ditemukan meninggal di pagi hari dan Hoo-tang menggonggong, dan coba mengeluarkan tubuh Boon-ma dari selimut, dan berusaha keras membangunkannya,” sambung Jitsamorn.

“Meskipun Boon-maa jauh lebih tua, mereka suka bermain bersama. Dia pasti hancur. Kalau saja dia mengerti apa yang terjadi pada sahabatnya.”

Ia menambahkan bahwa anjing adalah hewan yang setia dan pengasih, bukan saja pada majikan, tapi juga pada sesama hewan.

(cr12/tribun-medan.com)

Artikel ini sudah terbit di dailymail dengan judul Wake up, old pal: Heart-breaking moment dog desperately tries to stir her best friend as she's buried in Thailand