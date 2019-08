Tribun Medan/Septrina Ayu Simanjorang

Hadir di Kota Medan, Klinik lightHOUSE Tawarkan Program Gaya Hidup Sehat dan Berat Badan Ideal. Head of Sales and Marketing Klinik lightHOUSE Esty Meirizka dan Branding and Promotions Klinik lightHOUSE Dianisa Krisnatia berforo bersama dalam kunjungannya ke kantor Tribun Medan, Kamis (1/8/2019)