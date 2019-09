Arjuna dan Srikandi Planters Archery Club Siap Berlaga di Arena Panahan Porkot Medan 2019

TRIBUN-MEDAN.com-Arjuna dan Srikandi Planters Archery Club Siap Berlaga di Arena Panahan Porkot Medan 2019.

Sebanyak 14 atlet klub panahan Planters Archery siap berlaga di arena Pekan Olahraga Kota (Porkot) Medan XI yang digelar 7-14 September 2019.

Para Arjuna dan srikandi yang didominasi atlet muda ini memasang target juara untuk bisa mengharumkan kecamatannya masing-masing di ajang multi even yang digelar rutin oleh KONI Medan tersebut.

Mereka adalah M Hafiz Sinurat (Medan Tembung), M Fatin Ramadhan (Medan Barat), Alisyahbana (Medan Helvetia), Khansa Xaviena Afra (Medan Tuntungan), Shataul Qolbi (Medan Deli), Fatimah (Medan Area).

Kemudian Ahmad Fauzan Sinuhaji (Medan Timur). Kemudian M Daffa Melandri (Medan Tuntungan), M Fauzan Ramadhan (Medan Barat).

Kemudian, Fadey Aditya (Medan Helvetia), Syakira Syahada Sinurat (Medan Tembung), Arifah Sekar Bekti (Medan Timur), Brevi Rahma Putri (Medan Johor) dan Yose Andre Sinuhaji (Medan Timur).

“Porkot tahun ini kami menurunkan sebanyak 14 atlet untuk adu prestasi pada cabor panahan yang digelar di lapangan Lanud Soewondo Polonia Medan, pada 7-8 September mendatang” ucap pelatih Planters Archery Club Yose Andre Sinuhaji, Senin (2/9/2019).

Yose menuturkan untuk Porkot Medan tahun lalu atlet sejumlah atlet Planters Archery Club juga sukses meraih prestasi. Medali emas diraih Ahmad Fauzan Sinuhaji (Medan Timur), Brevi Rahma Putri (Medan Johor) dan Syakira Syahada Sinurat (Medan Tembung). Dia berharap Prestasi yang diraih ketiga atlet tersebut dapat memotivasi para atlet lainnya untuk dapat tampil menuju podium juara. Apalagi jelang Porkot, para atlet juga menjalani fokus latihan untuk bersaing dari atlet lainnya.

“Program tahunan KONI Medan bertajuk Porkot merupakan ajang yang ditunggu para atet untuk melahirkan prestasi dari latihan menuju genggaman medali. Selain itu, ajang Porkot sebagai pembinaan atlet sebagai cikal bakal PON XXI/2024 di Sumut-Aceh” jelasnya.

Lebih lanjut kata Yose, dari ajang Porkot, pihaknya terus melakukan evaluasi untuk pembinaan atlet menuju PON Sumut-Aceh. Dia mengatakan tak mau sekadar jadi penonton namun sangat berambisi untuk ikut serta menjadi kontingen Sumut dengan target memberikan kontribusi medali.

“Planters Archery Club telah berhasil menuai juara umum Competition Archery di Tebingtinggi 2018, dengan raihan 4 emas, 4 perak dan 1 perunggu. Dua pemanah juga berhasil dinobatkan sebagai best of the best atas nama Ahmad Fauzan Sinuhaji dan Aoryn," ungkapnya.

Sementara itu, salah satu pemanah Planters, Ahmad Fauzan Sinuhaji mengatakan ingin mengulangi kesuksesan Porkot Medan tahun lalu dengan torehan medali emas. Peraih medali emas Kejurda Tebingtinggi 2018 lalu ini berharap bisa tetap fit dan tidak cedera agar bisa tampil maksimal di Porkot nanti.

“Porkot tahun cabor panahan persaingan semakin ketat dan kompetitif. Saya tetap percaya diri untuk mewujudkan latihan yang ditekuni menjadi buah keberhasilan. Insyaallah target emas tetap menjadi genggaman untuk kontingen Medan Timur” katanya.

(Cr11/Tribun-medan.com)