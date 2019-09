Aura Kasih Beri Nama Arabella untuk Putrinya, Ternyata Terinspirasi dari Band Artic Monkeys

Aura Kasih memang kerap kali membagikan kebahagiaannya dengan sang suami Eryck Amaral di akun instagramnnya. Terlebih setelah kebahagiaan tersebut terlengkapi dengan hadirnya sang buah hati, Arabella.

TRIBUN-MEDAN.com - Artis dan penyanyi Aura Kasih ternyata memiliki inspirasi tersendiri untuk memberikan nama kepada buah hatinya.

Ternyata nama buah hatinya Arabella, terinspirasi dari satu di band asal Inggris Artic Monkeys.

Hal tersebut disampaikannya dalam unggahan di akun instagram pribadinya.

Dalam unggahan tersebut dia menuliskan caption,

"so many people ask, what is arabella means! arabella means : lifting her words up to god , latin name : orabilis : yielding to prayer (emoji). and also i like arctic monkey song : arabella .... thats my baby’s name .. beautiful name, beautiful meaning,and beautiful baby .. allhamdulillah (emoji)."

Aura Kasih juga menyebutkan makna dari nama Arabella tersebut.

"hai namaku arabella (emoji) ini aku ketika aku berumur 1 bulan. begitu banyak orang bertanya, apa arti arabella! arabella berarti: mengangkat kata-katanya kepada tuhan, nama latin: orabilis: menyerah pada doa (emoji). dan juga ibuku sangat suka lagu monyet Arktik: arabella ...."

