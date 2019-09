Masak Sendiri, Yakiniku Khas Jepang Ada di Kota Medan

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Yakiniku, olahan daging panggang ala Jepang, biasanya dinikmati hanya saat momen spesial. Harga yang relatif mahal membuatnya tak mudah terjangkau kebanyakan orang.

Di Indonesia, tak sulit menemukan restoran yakiniku. Rata-rata restoran menawarkan konsep all you can eat (AYCE) atau bersantap sepuasnya.

Bagi anda yang ingin menikmati yakiniku dengan harga yang cukup terjangkau, Meatsuka yang berlokasi di Jalan S. Parman Medan, mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat. Pasalnya restoran menyajikan

yakiniku dengan harga yang cukup terjangkau.

Owner Meatsuka, Nadra Ulfa Denas mengatakan Meatsuka memiliki makna yang artinya meat yang berarti daging dan suka diambil dari kata Bahasa Indonesia, suka.

"Meat itu daging dan suka ya suka Bahasa Indonesia, karena nama Meatsuka itu kayak Japanese jadi orang kiranya ini Japanese restoran. Tapi ini sebenarnya bukan japanese restauran ini lebih kayak ke barbeque sama steamboat, rasanya lebih ke Indonesia, bukan ke Jepang atau ke Korea. Hanya saja, konsep restoran kita ini saja kayak Jepang dan Korea," ujar Nadra.

Di Meatsuka ini, konsumen dapat memilih menu steamboat dan yakiniku dapat dinikmati dengan cara dimasak sendiri oleh konsumen.

"Menu makanan utama kita ada dua yakni yakiniku dan steamboat. Yakiniku itu daging ayam, daging sapi yang dipanggang lalu dimasukkan ke dalam saus yang manis dan gurih. Kalau steamboat itu cara masaknya ya direbus," ucapnya.

Ia menjelaskan setelah konsumen memesan makanan yang diinginkan, maka pelayan akan menyajikan makanan yang dipesan. Bila konsumen memesan yakiniku maka konsumen akan memasak sendiri makanannya di atas meja. Begitu juga dengan makanan steamboat, konsumen merebus sendiri sayuran, bakso di dalam kuah yang sudah disediakan juga.

"Untuk kuah steamboat kita menyediakan kuah tomyam dan chicken soup. Untuk daging ayam dan daging sapi yang akan dibakar, kita menyediakan saos yakiniku jadi rasanya manis-manis bumbu ala barbeku dan slice daging itu harus perfect," ungkapnya.

Diakui Nadra, proses pembuatan makanan-makanan ini tak begitu sulit karena konsumen masak sendiri, dan pihaknya hanya menyediakan bahan-bahan mentahnya saja yakni daging, saos, kuah, snack dan desert.