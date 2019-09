JADWAL & Link Live Streaming Dortmund vs Barcelona, Jadwal Liga Champions: Chelsea vs Valencia

TRIBUN-MEDAN.com - JADWAL & Link Live Streaming Dortmund vs Barcelona, Jadwal Liga Champions: Chelsea vs Valencia.

Siaran Langsung dan Live Streaming Liga Champions fase grup beberapa di antaranya akan tayang TV nasional SCTV.

Jadwal Liga Champions fase grup mulai bergulir pada Selasa-Rabu-Kamis (17-19/9/2019) dengan jam tayang TV telah ditentukan sesuai ketentuan UEFA.

Sejumlah pertandingan yang rencananya bakal disiarkan di SCTV adalah Inter Milan vs Slavia Praha, Dortmund vs Barcelona, dan PSG vs Real Madrid.

Sebagai laga pembuka jadwal Liga Champions fase grup, Inter Milan vs Slavia Praha digelar pada Selasa (17/09/2019) pukul 23:55 WIB.

Laga lainnya yang menarik adalah Borussia Dortmund vs Barcelona pada Rabu (18/9/2019) pukul 02:00 WIB.

Selain itu ada laga menarik antara PSG vs Real Madrid yang digelar pada Kamis (19/9/2019) pukul 02:00 WIB.