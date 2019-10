Lyondra Ginting Trending 1 YouTube, Juri Indonesian Idol Terpukau ternyata Pernah Duet dengan Judika

TRIBUN-MEDAN.COM - Lyondra Margaretha Ginting mengikuti audisi Indonesian Idol.

Lyondra Ginting Trending 1 YouTube, dengan judul Teknik yang dimiliki Lyodra, buat merinding! - AUDITION 1 - Indonesian Idol 2020.

Ia ternyata bukan penyanyi sembarangan.

Ia pernah berduet dengan Judika.

Prestasi lain yang sangat memukau adalah di usia 13 tahun Lyodra Margaretha Ginting pernah menjuarai kontes nyanyi internasional di Italia.

Masuk ke ruangan juri, Judika langsung mengenali Lyodra Margaretha Ginting.

"Ini sudah terkenal di Medan. Pernah juara di Italia," ucap Judika.

Kala itu Judika berduet dengan Lyodra Margaretha Ginting menyanyikan lagu berjudul When You Believe.

Ari Lasso pun meminta Lyodra Margaretha Ginting berduet dengan Judika.