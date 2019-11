Perubahan Drastis Adele Sang Pelantun Hits Someone Like You, Rahasia Turunkan Berat Badan 19 Kg. Adele dulu dan kini. (Instagram/adelehero)

Penampilan baru Adele membuat seluruh penggemarnya merasa pangling. Pelantun Someone Like You ini terlihat lebih kurus dari biasanya. Apa rahasia Adele hingga berhasil turunkan berat badan 19 Kg?

TRIBUN-MEDAN.com - Penyanyi Adele dikenal dengan suaranya yang merdu dan berciri khas.

Tak hanya itu, Adele juga dikenal sebagai sosok yang percaya diri dengan bentuk tubuhnya.

Tubuhnya yang terlihat gemuk tak membuat perempuan 31 tahun ini merasa minder tampil di panggung besar.

Adele memberikan pelajaran untuk para penggemarnya, bahwa tampil cantik tak harus memiliki tubuh langsing bak model.

Namun, penampilannya baru-baru ini menarik perhatian para penggemarnya.

Penampilan Adele tampak berbeda.

Adele terlihat lebih langsing dari biasanya setelah berhasil menurunkan berat badan sebanyak 19 Kg.

Kira-kira apa rahasia Adele berhasil menurunkan berat badannya?

Simak 6 rahasia turunkan berat badan ala Adele, Jumat (1/11/2019).