TRIBU N - MEDAN.com - LIGA 1 HARI INI -Bhayangkara FC vs Semen Padang, PSIS Semarang vs PSS Sleman, Persebaya vs PSM Batal.

Jadwal Liga 1 2019 pekan ke-26 memainkan dua laga pada hari ini, Sabtu (2/11/2019), dibuka dengan partai PSIS Semarang vs PSS Sleman.

Laga PSIS vs PSS akan dihelat di Stadion Maguwoharjo, Sleman, sore WIB. Ini merupakan laga kandang rasa tandang bagi PSIS.

Mahesa Jenar - julukan PSIS - terpaksa menggunakan Stadion Maguwoharjo untuk melawan PSS lantaran tidak mendapat izin dari pihak keamanan untuk menggelar laga di Stadion H Moch. Soebroto, Magelang.

Seperti diketahui, Stadion Maguwoharjo adalah kandang PSS.

Bagi PSIS, laga kontra PSS wajib mereka menangi guna menjauh dari zona degradasi.

Tim asuhan Bambang Nurdiansyah itu kini berada di urutan ke-14 dengan raihan 25 poin dari 24 pertandingan.

Sementara itu, untuk PSS pertandingan ini merupakan kesempatan besar untuk melakukan revans menyusul kekalahan pada putaran pertama Liga 1 2019.