Whatsapp Hari Ini: Telanjur Kirim Pesan Whatsapp, Cara Hapus Chat, Intip Siapa Saja Baca Pesan Anda

Apakah Anda pernah ingin menghapus pesan di WhatsApp, tapi pesan itu sudah lama terkirim?

Jangan khawatir, Anda tetap bisa menghapus pesan yang sudah terkirim lebih dari batas waktu.

Cara menghapuskannya juga sangat mudah.

Dikutip Grid.ID dari Nextren, menghapus pesan WhatsApp hanya bisa dilakukan kurang dari 4096 detik atau 1 jam 8 menit 6 detik.

Meski telah diperpanjang dari waktu sebelumnya yang hanya 7 menit, terkadang waktu ini masih terlalu singkat.

Kamu mungkin sudah terlanjur mengirim pesan via WhatsApp dan tiba-tiba ingin menghapusnya.

Namun waktu untuk menghapus sudah habis.

Jika waktu sudah habis, biasanya hanya akan tertulis pilihan cancel dan delete for me, sudah tidak ada lagi pilihan delete for everyone.