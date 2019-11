KABAR Agnez Mo hingga Anggun C Sasmi Bikin Komentar Mengejutkan soal Kewarganegaraan Prancis

Penyanyi Anggun C Sasmi komentari polemik pernyataan Agnes Monica yang menyatakan tak berdarah Indonesia.

Terkuak, Anggun C Sasmi Dibilang Orang Prancis, Ungkap Hal Penting soal Agnez Mo 'Darah Indonesia' (instagram.com/agnezmo)

Seperti diketahui, pernyataan Agnez Mo dalam wawancara Build Series by yahoo kini ramai diperbincangkan.

Dari percakapan panjang dalam wawancara itu, ada satu pernyataan yang menuai sorotan.

"Yeah, Because I actually don't have Indonesian blood what so ever. So I'm actually German, Japanese, Chinese. I was just born in Indonesia, and I'm also Christian which is in Indonesia the majority there are Muslims," kata Agnez Mo.

Jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia kurang lebih sebagai berikut:

"Ya, karena saya sebenarnya tidak ada keturunan (darah) Indonesia. Saya keturunan (memiliki darah) Jerman, Jepang, dan China. Saya cuma lahir di Indonesia. Dan saya juga Kristen, di mana mayoritas masyarakat indonesia adalah Muslim."

Kini pernyataan Agnez Mo jadi kontroversi.