Melaney Ricardo Tak Siapkan Kado Natal Spesial untuk Kedua Buah Hatinya

TRIBUN-MEDAN.com- Keluarga pasangan Melaney Ricardo dan Tyson Lynch tak siapkan kado spesial untuk kedua buah hati mereka.

Selain karena masih bingung belum bisa menentukan hadiah yang tepat, Melaney dan Tyson enggan membiasakan kedua anak mereka dengan hadiah mewah.

Hal itu diungkap keduanya belum lama ini saat bertemu dengan Robert Harianto dan mengobrol bersama.

Momen tersebut pun terekam dalam tayangan di kanal YouTube Perspektif MetroTV, seperti dikutip Grid.ID dari video yang dipublikasikan pada Kamis (26/12/2019).

Melaney dan Tyson tampak kebingungan disinggung soal hadiah natal untuk kedua anaknya.

"Hadiahnya apa ya? Somethings that she likes maybe ya.. I don't know," terang Melaney.

"Karena seperti yang aku bilang, kita itu diberkati Tuhan luar biasa. Kita dapet endorsment, terutama buat anak-anak," jelasnya.

"Jadi kadang bingung mau kasih buat mereka itu apa. Mungkin ya mainan atau apa segala macem," tandasnya.

Kendati demikian, menurut Melaney kehadirannya selama 24 jam bersama anak-anak sudah bisa dikatakan sebagai kado spesial.