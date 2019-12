Super Junior Rilis Video Musik A Come Little Closer Berlatar Candi Borobudur

TRIBUN-MEDAN.com- Idol Kpop Super Junior merilis video musik untuk single mereka, Come A Little Closer.

Lagu Come A Little Closer merupakan OST program acara jalan-jalan Super Junior dan TVXQ, Analog Trip in Indonesia.

Karena itu, video musik baru Super Junior ini menampilkan keseruan mereka berlibur di berbagai lokasi di Indonesia.

Ada penampakan megahnya Candi Borobudur, Parangtritis hingga Gua Jomblang.

Video musik ini juga memperlihatkan cuplikan-cuplikan dari beberapa episode Analog Trip.

Lalu sebagian lainnya, video mengambil latar Candi Prambanan.

Video klip ini diarahkan oleh Shindong Super Junior dengan model para member Analog Trip.

Sedangkan lagunya dinyanyikan oleh Shindong, Leeteuk, Eunhyuk dan Donghae.

Changmin dan Yunho TVXQ juga terlibat dalam produksi lagu ini.