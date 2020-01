Parasite Mencetak Prestasi Luar Biasa dalam Sejarah Perfilman Korea

TRIBUN-MEDAN.com- Usai menerima tiga nominasi dalam ajang internasional Golden Globe Awards 2020, film arahan sutradara Bong Joon Ho 'Parasite' memenangkan satu diantaranya.

Golden Globe Awards ke-77 yang berlangsung di Los Angeles, Amerika Serikat pada Senin (6/1/2020) itu mengumumkan Parasite sebagai pemenang untuk kategori Film Berbahasa Asing Terbaik.

Hal itu dapat diketahui dari postingan dalam akun Twitter resmi Golden Globe Award.

Melansir laman Soompi pada Selasa (7/1/2020), Parasite mengalahkan "The Farewell" (Amerika), "Les Misérables" Prancis), "Pain and Glory" (Spanyol), dan "Portrait of a Lady on Fire" (Prancis).

Menerima penghargaan di atas panggung, sutradara Bong Joon Ho berujar, "Anda dapat menikmati lebih banyak film jika Anda mampu mengatasi hambatan subtitle sekalipun hanya setinggi satu inci".

"Merupakan suatu kehormatan untuk dinominasikan bersama dengan sutradara film internasional," imbuhnya.

"Saya pikir kami hanya menggunakan satu bahasa: bioskop," tandasnya.

Selain dihadiri sang sutradara, acara bergengsi ini turut dihadiri oleh tiga pemerannya yakni Song Kang Ho , Jo Yeo Jeong , dan Lee Jung Eun.

Tak ketinggalan CEO Kwak Shin Ae dari perusahaan produksi Barunson E&A dan penulis skenario Han Jin Won yang turut andil dalam penulisan naskah.