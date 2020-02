Jadwal Bola Tottenham vs Southampton, Liverpool vs Shrewsbury Town, Athletic Bilbao vs Barcelona

T R I B U N-MEDAN.com - Jadwal Bola Tottenham vs Southampton, Liverpool vs Shrewsbury Town, Athletic Bilbao vs Barcelona

Jadwal bola tengah pekan ini akan diramaikan dengan laga replay babak keempat Piala FA antara Liverpool vs Shrewsbury Town.

Laga Liverpool vs Shrewsbury tersebut akan dihelat di Stadion Anfield, Rabu (5/2/2020) pukul 02.45 dini hari WIB.

Pertandingan Liverpool vs Shrewsbury kembali digelar karena belum ada pemenang pada pertemuan pertama.

Dalam pertemuan pertama yang dihelat di Stadion Montgomery Waters Meadow, Senin (27/1/2020), Liverpool dan Shrewsbury bermain imbang 2-2.

Dua gol Liverpool yang dicetak Curtis Jones (15') dan bunuh diri Donald Love (46'), mampu dibalas brace Jason Cummings (65', 75').

Selain Liverpool, tim Premier League lainnya yang akan melakoni laga replay adalah Tottenham Hotspur.

Klub berjulukan The Lilywhithes itu akan menghadapi Southampton di Stadion Tottenham, Kamis (6/2/2020) pukul 02.45 dini hari WIB.