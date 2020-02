Rasakan Sensasi Kuliner Lintas Negara di Mutia Garden

TRIBUN-MEDAN.com - Tidak seperti restoran pada umumnya yang menyajikan satu menu makanan lokal ataupun mancanegara, Mutia Garden hadir dengan konsep yang berbeda.

Anda bisa memesan menu di lima tenant yang tersedia, di mana masing-masing menyediakan varian makanan yang berbeda.

Beberapa tenant tersebut yakni The Tavern, yang menyediakan makanan western atau eropa. Anda bisa memesan steak and frites yang menjadi menu favorit serta fish and chips, perpaduan antara kentang goreng dan ikan dori yang digoreng dengan tepung.

Pada menu western juga Anda bisa menikmati beberapa varian pizza khas Mutia Garden yang disajikan dengan bentuk yang lebih tipis dan krispi.

Tenant yang kedua ada Thai Box, yang menyediakan varian makanan khas Thailand, tentu menjadi incaran bagi Anda penggemar masakan Thailand.

Ada manggo sticky rice yang sedang populer, yakni sajian pulut dengan santan serta potongan-potongan buah mangga. Juga ada steamed fish lime dan tomyam yang khas dengan rasa yang lebih segar.

Bagi Anda penyuka makanan Malaysia dan Singapura, bisa mencoba memesan di tenant Straits Kitchen yang menyajikan masakan-masakan khas malaka.

Dengan menu andalan Hainannese roasted chicken rice, sajian ayam panggang dan nasi, menu ini tersedia dalam berbagai ukuran. Selain itu, Anda juga dapat memesan varian hot pot di tenant Orient Express, dan juga dimsum dan pao.

Jika tidak menyukai makanan luar dan lebih memilih makanan yang sesuai dengan lidah lokal Anda, tentu saja Anda bisa memesan makanan khas Indonesia di tenant Warung Mutia.

"Kalau masakan khas Indonesia kita pasti semuanya jadi favorit, karena lebih akrab dengan lidah warga lokal," ujar Shella, leader operasional Mutia Garden saat menjelaskan berbagai varian menu.