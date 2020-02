Saksikan Live Mola TV, Duel Tinju Kelas Berat Deontay Wilder vs Tyson Fury, Perebutan Sabuk WBC

Siaran Langsung Tinju Dunia via Live Streaming Deontay Wilder vs Tyson Fury Jilid II di Live Streaming Mola TV. Siaran Langsung TVRI dan Live Streaming TV One?

TRIBUN-MEDAN.com, Tinju Kelas Berat akan menampilkan Siaran Langsung Tinju Dunia atau Live Streaming Deontay Wilder vs Tyson Fury dalam perebutan gelar juara WBC di Las Vegas, Amerika, Minggu (23/2/2020) pagi WIB,via Live Streaming Mola TV di Live Streaming TV Online www.mola.tv. Live Streaming TVRI dan Siaran Langsung TV One tayang?

Kalaupun tak tayang via Siaran Langsung TVRI dan Live Streaming TV One, Siaran Langsung Tinju Dunia partai Rematch antara Deontay Wilder vs Tyson Fury 2 ini disiarkan via Live Streaming Mola TV mulai 09.00 WIB dan sebelumnya diawali partai-partai tambahan.

Link Live Streaming Deontay Wilder vs Tyson Fury bisa diakses via Live Streaming Mola TV dan Live Streaming TV Online www.mola.tv. Saat ini kami masih menunggu kepastian bahwa Live Streaming TVRI dan Siaran Langsung TV One menayangkan laga ini atau tidak.

Legenda tinju Amerika Serikat, Mike Tyson, turut memberikan prediksi duel kedua Deontay Wilder vs Tyson Fury.

Petarungan Wilder vs Fury jilid dua ini akan berlangsung di MGM Grand, Las Vegas Amerika Serikat, Sabtu (22/02/2020).

Mike Tyson kali ini menjagokan Fury untuk merebut sabuk juara dunia kelas berat versi WBC dari Wilder.

"Saya menyukai Wilder dan Fury sebagai petinju karena mereka bekerja keras untuk bisa sampai di titik sekarang," kata Mike Tyson dikutip dari situs Metro.

"Laga kedua nanti pasti sangat menarik. Tetapi saya mendoakan yang terbaik untuk Fury. Saya adalah penggemar Fury," ujar Tyson menambahkan.

Mike Tyson kemudian menceritakan bagaimana proses dirinya menjadi penggemar berat Fury.

Kekaguman Tyson berawal dari pertemuan pertama Wilder dan Fury pada tahun 2018 lalu.